Le dossier de consultation, rédigé par la société Aéroport Toulouse-Blagnac, sera remis gratuitement et sous format électronique aux sociétés candidates qui en feront la demande moyennant la signature d’un accord de confidentialité.
Contact et information :
Viviane Rabin
🕿 05.34.61.80.16 / 07.63.71.67.61
Marc Brissac
🕿 05 61 42 44 45 / 06 10 78 46 18
Société Aéroport Toulouse-Blagnac
Bâtiment La Passerelle - 2ème étage
Présidence
Service Immobilier
CS 90 103 - 31703 Blagnac cedex
Date limite de réception des offres :
Jeudi 30 avril 2026 à 12h00
Avis d’appel à projet
Le dossier de consultation, rédigé par la société Aéroport Toulouse-Blagnac, sera remis gratuitement et sous format électronique aux sociétés candidates qui en feront la demande moyennant la signature d’un accord de confidentialité.
Contact et information :
Viviane Rabin
🕿 05.34.61.80.16 / 07.63.71.67.61
Marc Brissac
🕿 05 61 42 44 45 / 06 10 78 46 18
Société Aéroport Toulouse-Blagnac
Bâtiment La Passerelle - 2ème étage
Présidence
Service Immobilier
CS 90 103 - 31703 Blagnac cedex
Date limite de réception des offres :
Jeudi 30 avril 2026 à 12h00
Depuis plus de 60 ans, la dissuasion nucléaire française ne se limite pas aux seules frontières françaises. Mais ce 2 mars, le Président de la République vient de faire un pas en avant, ouvrant en partie la dissuasion nucléaire française aux forces alliées européennes.
Commentaires