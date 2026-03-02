Avis d’appel à projet
Avis d’appel à projet
publié le 02 mars 2026

Le dossier de consultation, rédigé par la société Aéroport Toulouse-Blagnac, sera remis gratuitement et sous format électronique aux sociétés candidates qui en feront la demande moyennant la signature d’un accord de confidentialité.

 

Contact et information : 

Viviane Rabin

🕿 05.34.61.80.16 / 07.63.71.67.61

[email protected]

Marc Brissac 

🕿 05 61 42 44 45 / 06 10 78 46 18

[email protected]

 

Société Aéroport Toulouse-Blagnac

Bâtiment La Passerelle - 2ème étage

Présidence

Service Immobilier

CS 90 103 - 31703 Blagnac cedex

 

Date limite de réception des offres :

Jeudi 30 avril 2026 à 12h00

 


