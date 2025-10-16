Avis d’appel à projet

Consultation relative à la valorisation d’emprises foncières ayant vocation à accueillir des activités industrielles et/ou services liés aux secteurs de l’aéronautique, du spatial ou de la défense, nécessitant ou non un accès aux pistes de l’aéroport.
Le dossier de consultation, rédigé par la société Aéroport Toulouse-Blagnac, sera remis gratuitement et sous format électronique aux sociétés candidates qui en feront la demande moyennant la signature d’un accord de confidentialité.
Contact et information :
Viviane Rabin
05.34.61.80.16 / 07.63.71.67.61
Marc Brissac
05 61 42 44 45 / 06 10 78 46 18
Société Aéroport Toulouse-Blagnac
Bâtiment La Passerelle - 2ème étage
Présidence
Service Immobilier
CS 90 103 - 31703 Blagnac cedex
Date limite de réception des offres :
Jeudi 22 janvier 2026 à 12h00
Sous la direction de la DGA, 4 vols d'essais ont permis de confirmer que les KC-130J de l'EFATT pouvaient ravitailler des avions de combat. Cette volonté d’accroitre le ravitaillement en vol des Super Hercules offrira à la France trois moyens de ravitaillement : les A330MRTT, depuis quelques temps, les A400M et prochainement, les KC-130J. L’Escadron Franco-Allemand de Transport Tactique regroupe les C-130J et KC-130J Super Hercules français et allemands au sein d’une unité binationale.
