publié le 16 octobre 2025 à 18:44

90 mots

Avis d’appel à projet

Consultation relative à la valorisation d’emprises foncières ayant vocation à accueillir des activités industrielles et/ou services liés aux secteurs de l’aéronautique, du spatial ou de la défense, nécessitant ou non un accès aux pistes de l’aéroport.

Le dossier de consultation, rédigé par la société Aéroport Toulouse-Blagnac, sera remis gratuitement et sous format électronique aux sociétés candidates qui en feront la demande moyennant la signature d’un accord de confidentialité.

Contact et information : 

Viviane Rabin

 05.34.61.80.16 / 07.63.71.67.61

[email protected]


Marc Brissac 

 05 61 42 44 45 / 06 10 78 46 18

[email protected]

 

Société Aéroport Toulouse-Blagnac

Bâtiment La Passerelle - 2ème étage

Présidence

Service Immobilier

CS 90 103 - 31703 Blagnac cedex


Date limite de réception des offres :

Jeudi 22 janvier 2026 à 12h00

 

 


