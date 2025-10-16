Avis d’appel à projet

Les KC-130J Super Hercules français pourront ravitailler les avions de combat de l'Armée de l'Air et de l'Espace

Sous la direction de la DGA, 4 vols d'essais ont permis de confirmer que les KC-130J de l'EFATT pouvaient ravitailler des avions de combat. Cette volonté d’accroitre le ravitaillement en vol des Super Hercules offrira à la France trois moyens de ravitaillement : les A330MRTT, depuis quelques temps, les A400M et prochainement, les KC-130J. L’Escadron Franco-Allemand de Transport Tactique regroupe les C-130J et KC-130J Super Hercules français et allemands au sein d’une unité binationale.