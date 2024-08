Avions de combat Rafale en Serbie: Les détails d'un contrat géostratégique

Des Rafale neufs au standard F 4.1

C'est au début du mois de mai que le gouvernement serbe craignant de voir sa flotte de Mig-29 multirôle (11 en version SM et 3 en version UB biplace) cloué au sol en raison d'un nouveau train de sanctions contre Moscou, a validé la proposition technique remise par Dassault, Thales et Safran qui l'ont accompagné fin juin et en un temps record d'une proposition financière. Séduit par les capacités multi-rôle du Rafale et surtout sur sa capacité à maintenir la souveraineté de l'Etat serbe, Belgrade comme nombre d’autres clients du Rafale n'a pas souhaité initier un appel d'offres, mais plutôt un accord "G to G" (Government to Government) pour se placer sur un pied d'égalité avec la Croatie voisine.

Mais contrairement aux précédentes ventes export du Rafale, il ne s'agit pas ici d'appareils d'occasion de première génération mais bien d'appareils neufs. Belgrade devrait ainsi faire l'acquisition de 12 Rafale au standard F4 step 1 pour un montant de 3 milliards d'euros. Soit un coût de 250 Meurs par appareil. Une somme qui ne peut être comparée aux précédents contrats de l'avion de combat français en raison de plusieurs spécificités.

Les solutions d’Elbit

Tout d'abord l'appareil sera livré sans armements car Belgrade souhaite conserver les missiles russes acquis pour les Mig-29 du 101e escadron de Batajnica, à savoir les R-27ER1 d'une portée de 100 km, les R-77E (80 km), les Kh-29T (30 km) et toute une collection de bombes KAB-500 et 1500. Or pour pouvoir les tirer depuis les Rafale, Dassault s'est tourné vers l'israélien Elbit dont les réseaux ont fait merveille en Inde. Car pour permettre aux anciens pays de l'est de rendre leurs forces aériennes compatibles avec celles de l'Otan l'industriel israélien a réalisé avec Aerostar, dans le cadre du marché de modernisation des 110 Mig-21 roumains en 1993, deux innovations majeures : Tout d'abord un bus universel permettant d'interfacer les senseurs d'Elbit avec n'importe quel type d'appareil, et un pylône capable d'emporter des armements russes comme des armements occidentaux.

Or ce n'est pas la première fois que la République Serbe fait une ouverture aux industriels occidentaux de l'armement. Dans le cadre du contrat de modernisation de ses 17 chasseurs-bombardiers bi-moteurs subsoniques J-22 ORAO, réalisés à partir des années 70 avec les Roumains, les Serbes ont, dès 2019, fait l’acquisition de la centrale inertielle de Safran Sigma 95, et des missiles air-sol AGM-65 de Raytheon en plus des Vympel R-60 MK russes.

Grâce à la coopération entre Dassault et Elbit, les Serbes seront donc en mesure d'utiliser l'ensemble de leurs armements. En outre, si les Mig-29 sont impressionnants par leur taille, en choisissant le Rafale les Serbes doublent leurs capacités d'emport en armements. L'appareil français est en effet capable de délivrer 9,5 T de missiles et de bombes contre 4 T pour le chasseur russe. Toutefois, un tel montage se fait au détriment de Thalès, car pour que le système d'armes soit cohérent, Elbit impose également (comme en Inde) son pod de désignation laser et son viseur de casque DASH.

Une arme diplomatique

Mais surtout par cette acquisition, Belgrade devient la véritable puissance régionale des Balkans. Car contrairement à la Croatie ou à la Grèce, le standard F4 du Rafale est doté non pas d'un radar RBE-2 PESA mais bien d'un RBE-2 AESA de dernière génération dont la portée selon Thales n'aurait rien à envier au F-35. Mais qui surtout possède des capacités d'imagerie SAR des cibles au sol d'une distance supérieure à 100 km. Ces appareils embarqueront aussi la toute nouvelle version du système de guerre électronique SPECTRA capable de déjouer toutes les nouvelles formes d'ondes des senseurs et des systèmes d'armes de nouvelle génération qu'ils soient russes, chinois ou américains.

Toutefois la commission CIEEMG n'a pas souhaité autoriser Thales à exporter les nouvelles capacités IA du standard F4 qui permettent d'alléger la charge cognitive des pilotes au cours des missions en procédant automatiquement à la reconnaissance des cibles et en proposant des options de réponses adaptées à chaque situation tactique.

Ce dossier n'a pas été sans connaître certaines difficultés puisque des voix au sein de la DGA ou de l'EMA ont exprimé leurs craintes en termes de fuites technologiques. Car les liens interlopes qui unissent Moscou à la République Serbe de Bosnie pourraient en effet permettre aux russes d'analyser dans le détail les caractéristiques de furtivité d'un standard qui équipe les Forces aériennes nucléaires, les formes d'ondes en mode de combat du RBE-2 ou de Spectra, mais aussi d'étudier avec finesse leurs lobes secondaires pour pouvoir les neutraliser par des moyens de guerre électronique offensive. Mais les industriels se sont voulus totalement rassurants sur ces risques de compromission, mais surtout selon nos informations l’Élysée aurait conditionné ce contrat à un accord de sécurité et de renseignement sans équivoque.

En somme, la France par ce contrat ne réalise pas seulement un nouveau coup commercial avec le Rafale, elle démontre que son industrie de défense peut également être au service de sa diplomatie sinon de son rayonnement. Le Rafale ne permettra pas seulement à la Grèce, à la Croatie et à la Serbie de fédérer leurs chaînes de maintenance ou de formation. Il contribuera surtout à neutraliser tout risque de nouveau conflit au cœur de l'Europe, alors que Moscou souffle actuellement sur les braises des divergences entre les différentes entités politiques de l'ex-Yougoslavie, en ralliant définitivement la Serbie au camp occidental, grâce aux liens historiques qui la lient à Belgrade depuis le 19e siècle.