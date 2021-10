Avions de combat : pénurie et incertitudes pour le moteur du F-35

Fissures sur le revêtement des aubes réacteur

Les problèmes ont été officialisés en février dernier : les moteurs de l'avion de combat Lockheed Martin F-35 nécessitent une maintenance plus fréquente qu'attendue, le centre de maintenance lourde de la base aérienne de Tinker est dans l'incapacité de déposer les 60 moteurs prévus chaque année, et les fissures sur le revêtement des aubes du réacteur sont liées à son utilisation en environnement chaud ou sableux. Alors qu'un nombre croissant d'appareils atteint les 2000 heures de vol nécessitant la grande visite moteur, 42 appareils n'ont pas pu reprendre les airs et le chiffre devrait s'accroître jusqu'à atteindre 20% de la flotte clouée au sol en 2025. L'équipe de démonstration aérienne a d'ailleurs été priée d'annuler de nombreuses participations à des événements en 2021 afin de ne pas accroître les heures de vol du parc américain et les visites associées.

Des coûts de possession qui n'ont pas fini de grimper

Alors que le motoriste Pratt & Whitney avait promis des améliorations dans tous les domaines, le constat publié au début de ce mois d'octobre est amer et la situation va bel et bien continuer à se dégrader : la modification du revêtement de toutes les aubes n'est attendue que pour la fin de la décennie, aucune amélioration ne sera possible à moyen terme quant au temps nécessaire à la maintenance d'un moteur ou l'espacement de ses visites. Les coûts de possession du F-35 vont donc encore s'accroître alors qu'ils devaient commencer à se résorber pour descendre à "seulement" 25 000$ / heure en 2025. La tendance à la hausse des coûts est même jugée inévitable pour Amanda Glode, directrice du MCO pour le F135 chez Pratt & Whitney.

Mauvais rapport poids/poussée

La situation est tellement dégradée que des membres du Congrès des Etats-Unis et le Secrétaire à l'Air Force Frank Kendall plaident désormais ouvertement pour le lancement du programme de développement d'un remplaçant au très décrié F135. Outre ses problèmes de disponibilités et de coûts, il faut dire que l'avion est considéré comme sous-motorisé : il a besoin de 40 secondes de plus qu'un F-16 pour passer de Mach 0.8 à Mach 1.2 et son mauvais rapport poids / poussée provoque des atterrissages violents lorsqu'il fait chaud et que l'air est moins porteur... Pratt & Whitney et General Electric Aviation sont en compétition depuis 2016 pour développer l'Adaptive Engine Transition Program, un moteur dont la technologie devra permettre d'équiper à la fois le futur bombardier furtif B-21 Raider et la version modernisée du F-35, auquel il offrira une poussée accrue de 10% et une consommation réduite de 25%.

Vers une accélération du programme NGAD ?

Le lancement rapide du programme permettrait la livraison du nouveau moteur en 2027, mais les finances américaines risquent de ne pas être capables de supporter à la fois les surcoûts de maintenance du F135 et le développement de son successeur. Quoiqu'il en soit, les ingénieurs sont déjà formels : la taille réduite des entrées d'air du F-35 -taillées pour la furtivité- resteront un facteur limitant pour l'avion et sa poussée ne sera jamais aussi bonne que celle des avions qu'il doit remplacer... A moins que tout cela ne conduise à réduire le nombre de F-35 commandés, en faveur d'une accélération du programme NGAD d'appareil de 6ème génération, celui-ci ayant reçu des retours favorables suite à son premier vol réalisé en 2020 ?