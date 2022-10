Avions de 6ème génération : une course au développement entre la Chine et les États-Unis ?

La mise en service du premier avion de combat d'une génération supérieure est en générale synonyme d'un véritable gouffre technologique et donc un avantage pour une force aérienne sur les autres armées de l'air dans le monde. Il suffit de prendre l'exemple du F-22, le premier avion de combat de 5ème génération. Celui-ci devait permettre d'acquérir une supériorité aérienne en cas de conflit avec l'URSS et le Pacte de Varsovie. En plus de sa furtivité accrue, il dispose d'une manœuvrabilité élevée et de capacités multirôles. L'effondrement de l'URSS n'a toutefois pas empêché la livraison de ce modèle à l'USAF puisqu'il est entré en service en 2005 (les fonds ont diminué en même temps que la menace soviétique, ralentissant sa mise en service). Toutefois, conscient de ce bond technologique, les États-Unis ont empêché tout achat de F-22 à l'étranger.

" Ce que je ne sais pas c'est si notre nation aura le courage et la concentration de déployer cette capacité [avions de 6ème génération] avant que quelqu'un comme les Chinois ne la déploie et ne l'utilise contre nous. "

Un avion mais pas seulement

Il faut pouvoir prendre en compte la stratégie d'utilisation de l'appareil. Par exemple, pour rester sur la cinquième génération, le J-20 chinois ne dispose d'aucun canon et n'est donc pas développé dans le but d'un combat aérien à courte portée où il serait vulnérable à tout appareil disposant d'un canon. Le J-20 a été spécialement étudié afin d'opérer au sein même du dispositif ennemi et d'y détruire les appareils de commandement, les avions de guet aérien avancé, les ravitailleurs, etc. afin d'empêcher toute attaque aérienne coordonnée.

Or, la sixième génération d'avion de combat semble tout particulièrement centrée sur un avion accompagné de drones ; ce sera un système de systèmes. L'avion de combat de 6ème génération évoluera avec des drones spécialisés mais aussi capables d'évoluer sans remettre en cause l'avion piloté (tel que le besoin de furtivité). Il faut donc s'attendre à ce que les prochains programmes d'avions de 6ème génération soient accompagnés d'annonces de développement de drones de combat ou de soutien très avancés. Ils permettront à un groupe d'appareils mixtes de maitriser totalement un espace aérien. Or, ce saut technologique, s'il n'est pas maitrisé dans ce cas-ci, par l'USAF et le futur NGAD, peut risquer d'être problématique pour les États-Unis mais aussi leurs alliés, dans la région indopacifique, déjà sous tensions depuis quelques années suite à la forte montée en puissance des Forces armées chinoises. A titre d'exemple, la zone indopacifique comprend de grands espaces maritimes, l'amiral Prazuck, désormais ancien chef d'état-major de la Marine nationale annonçait le 26 juillet 2017 devant la Commission de défense nationale :

"[...] Ainsi, la Chine a lancé en quatre ans l'équivalent de la Marine française en bâtiments de combat [surface et sous-marins], tout en ouvrant une base de 10.000 hommes à Djibouti. [...]"