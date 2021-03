Avion vert : la Russie aussi

Tests en février dernier

Les premiers tests du moteur ont été conduits en février dernier sur l’aérodrome de l’Institut de recherches scientifique d’aviation « Chaplygine » à Novosibirsk. Les essais ont été conduits sur piste, pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes de l’avion, selon le directeur de l’Institut Vladimir Barssouk.

679 ch

Plusieurs instituts, institutions et entreprises russes prennent part au projet. En plus de l’Institut Chaplygine (abréviation russe « SibNIA »), participent au développement du moteur l’Institut de construction de moteurs aéronautique « P.I. Baranov », et le Centre national de recherche « Institut Joukovsky ». Le Fond de la recherche avancée FPI, la « DARPA russe », prend également part au projet. Le moteur aurait été mis au point par la société « SuperOks », spécialisée dans les technologies de supraconducteurs à haute température de deuxième génération. Selon un communiqué publié le 21 décembre dernier par « SuperOks », le moteur développé par la société est un « moteur électrique supraconducteur haute température de 500 kW (679 ch) ». Selon son directeur général Sergey Samoylenkov, « L’utilisation de la propulsion électrique dans l’aviation réduira le bruit et la consommation de carburant. Dans les 15 à 20 prochaines années, à mesure que les technologies s’améliorent, les économies en carburant pourraient atteindre 75% »

Objectif 2030

Selon M.Denis Mantourov, le Yak-40 doté du moteur électrique effectuera prochainement un vol d'essai. Le ministre russe du Commerce et de l’Industrie a également indiqué que les premiers avions civils russes dotés de moteurs électriques pourraient apparaître sur le marché à partir de 2030.