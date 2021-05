Avion ISR: La nouvelle génération

ARTEMIS

Dans le cadre de l’exercice Otan, Defender 2021, l’US Army a déployé son système ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System). Conçu sur une base modifiée du jet de Bombardier, le Global 6500, ce système construit (N488CR) en partenariat avec Leidos (ex SAIC, et filiale de Lockheed) vise à fournir de nouvelles capacités ISR. En effet, la famille des RC-12 « Guardrail », eux même dérivés des Beechcraft Super King Air et Beechcraft 1900 commencent à donner des signes de fatigue. De plus, conceptualisés et orientés pour la guerre contre le terrorisme, ils ne se prêtent plus aux nouvelles requêtes de l’US Army qui vise des plateformes modulaires et connectés à longue élongation. La plus-value de l’ARTEMIS est l’emport de l’HADES (High-Accuracy Detection and Exploitation System), ce système fournit une vision plus large des opérations, avec un ciblage dans la profondeur tout en proposant des solutions de traitement automatique pour dixit "compenser les défaillances des troupes alliés". Cet appareil intervient donc comme un "crash program" au profit des décideurs militaires

ARES et EMARSS

Dans le même temps, l’US Army est en train de mettre en service un deuxième démonstrateur dénommé ARES (Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System), toujours sur base du Global 6500. Orienté SIGINT et équipé par L3 Harris Technologies, cet aéronef aura des capacités d’EW accrues par rapport à l’ARTEMIS. De plus, une dernière version du RC-12 sera bientôt mise en service sous le nom d’EMARSS (Enhanced Medium Altitude Reconnaissance and Surveillance Systems). Comme l’ARTEMIS et l’ARES, l’EMARSS vise à fournir de nouvelles capacités et technologies pour le développement d’une future plateforme spécialisée dans les missions ISR/SIGINT/EW/ELINT/COMINT/RADAR et ce, totalement intégré dans le MDSS (Multi-Domain Sensing System) de l’US Army.

L'Archange de Dassault Aviation

La France n’est pas en reste dans ce domaine stratégique puisqu’elle prépare activement l’arrivée de l’Archange au sein de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Notifié en décembre 2019 et prévu dès 2025, l’Archange pour « Avion de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération » sera construit à trois exemplaires par Dassault Aviation sur la base du Falcon 8X (11 945 km d’autonomie, vitesse max 953 km/h). Il viendra remplacer les deux C-160 « Gabriel » en service depuis 1989 dans l’escadron 1/54 Dunkerque basé à Evreux, pôle d’excellence électronique de l’AAE qui abritera aussi les huit ALSR « Vador ». l’Archange sera équipé de CUGE (Capacité Universelle de Guerre Électronique), charge ROEM développé par l'entité de Thales à Elancourt et fruit d’une dizaine d’années de recherche. Ces trois appareils proposeront aux décideurs politiques et militaires un véritable saut technologique par rapport à leurs prédécesseurs, mais surtout opérationnel en cumulant les capacités tactiques du Gabriel, et stratégiques de l'ancien DC-8 Sarigue qui équipait la Direction Technique de la DGSE.