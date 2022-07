Avion, hélicoptère et véhicules français défilent à l'occasion de la Fête nationale belge

Le Xingu ne volait sous la cocarde noir-jaune-rouge mais bien bleu-blanc-rouge : il s'agit d'un bimoteur d'entrainement en provenance de la base aérienne 702 d'Avord (Cher, France). Ce modèle d'appareil est utilisé pour l'entrainement des futurs pilotes d'avion de transport C-130 et A400M pour le compte de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Ils forment également les futurs pilotes d'A400M belges, d'où sa présence au sein du défilé. Il s'agit d'ailleurs d'un appareil souvent présenté durant la partie aérienne du défilé du 21 juillet.

Un Griffon de l'Armée de Terre était présent car la Composante terre doit en recevoir 382, dans le cadre du partenariat avec la France, dénommé Capacité Motorisée (CaMo). Avec le Jaguar, la Composante terre s'apprête à remplacer une grande partie de son charroi par des véhicules - la face visible de l'iceberg - tout en intégrant un système de systèmes : transmission de données en temps réel entre les véhicules, doctrine d'emploi, d'entrainement et d'entretien commune, interopérabilité tactique totale entre les unités belges et françaises, etc.

Une démonstration d'assaut terrestre a été organisée via plusieurs véhicules blindés. Un assaut héliporté a directement suivi, un fast-rope de plusieurs membres des unités spéciales de la police fédérale et de l'Armée depuis un hélicoptère Mc Donnell Douglas MD-902 Explorer de la police fédérale, le tout, appuyé par un hélicoptère de combat Tigre de l'ALAT.

Ils étaient suivis par le bloc artillerie, avec notamment un obusier automoteur CAESAr français. La Composante terre doit à terme recevoir 27 de ces obusiers, récupérant ainsi une capacité d'artillerie lourde et de précision. Actuellement, l'artillerie belge est centrée sur des pièces tractées de 105 mm, avec une portée de 17 km. L'arrivée du CAESAr augmente la portée de l'artillerie à plus de 40 km, tout en augmentant sa puissance puisqu'il dispose d'un calibre de 155 mm.

Le GIGN et la BRI

Cette année, les unités spéciales de la police fédérale belge fêtent leurs 50 ans. Elles vont d'ailleurs recevoir leur fanion en septembre prochain des mains du Roi. Durant le défilé civil, elles étaient représentées par le véhicule Ares. Directement après et afin de marquer la coopération internationale des forces spéciales de police, le blindé du CGSU (Commissariat Général Special Units) était suivi par un Petit Véhicule Protégé (PVP) Panhard du Raid et par un Sherpa Light du GIGN. Un blindé de la police luxembourgeoise et un blindé de la police hollandaise défilait également.