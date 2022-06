Avion décarboné : Safran lance "Explore H2"

Surmonter les complexités techniques de l'hydrogène

Safran vient de lancer le programme « Explore H2 ». Objectif : identifier, accompagner et mettre en place "des coopérations avec des startups sur ses projets d’innovation et de Recherche et Technologies liés à l’hydrogène". Le chemin vers la propulsion hydrogène pour un avion est techniquement complexe et il s'agit donc de "travailler de concert avec les startups sur la maturation des technologies" pour surmonter ces complexités techniques avec un champ d'action qui "se concentrera en particulier sur la gestion des flux d’hydrogène dans un ensemble propulsif, la gestion de la température et de l’état de l’hydrogène, la surveillance en temps réel de ces systèmes et aux piles à combustible pour l’aéronautique".

Une feuille de route franco-allemande

Safran a élaboré une feuille de route franco-allemande puisque "les start-ups seront sélectionnées lors de différents challenges pilotés par l’accélérateur de startups allemand TechFounders par UnternehmerTUM et le Conseil européen de l’innovation1 de la Commission européenne". Puis, "les startups retenues seront accompagnées par le programme d’accélération de Starburst, formées sur les problématiques spécifiques par Safran University et accompagnées par le CEA et le CETIM dans leurs laboratoires pour la phase de maturation technique".

Signature d'accords de coopération

Une fois passées au "tamis" du CEA et du CETIM, les innovations apportées par les startups pourront "donner lieu, le cas échéant, à la signature d’accords de coopération avec le Groupe et tout cela en moins d’un an".