Avion de combat : Le Gripen E désormais en service dans la Force aérienne brésilienne

La phase d'essais en vol au Brésil avait débuté en septembre 2020

La Force aérienne brésilienne (FAB) a organisé le 19 décembre sur la base aérienne d'Anápolis (BAAN) une cérémonie marquant le début des activités opérationnelles des chasseurs Gripen E (appelés Gripen F-39 au Brésil) par le premier groupe de défense aérienne (1st GDA). Cette étape importante fait suite à la phase d'essais en vol au Brésil qui avait débuté en septembre 2020 avec l'arrivée des avions d'essai dans le pays, et qui ont été menés au Gripen Flight Test Center (GFTC) situé dans l'usine Embraer de Gavião Peixoto.

Deux avions de combat Saab Gripen ont effectué un vol de présentation

"Le début des activités opérationnelles avec le Gripen E par l'armée de l'air brésilienne (FAB) est un jour extrêmement important. Il marque le début d'une nouvelle ère opérationnelle pour la FAB, mais il est aussi le résultat d'années de travail acharné réalisé en partenariat avec la Force aérienne et avec nos partenaires industriels brésiliens : Embraer, AEL Sistemas, Akaer, Atech, et nos propres filiales au Brésil", a déclaré le président et CEO de Saab, Micael Johansson.

Lors de cet événement, deux chasseurs Gripen ont effectué un vol de présentation dirigé par les pilotes de la FAB, le lieutenant-colonel Gustavo Pascotto, commandant du 1er GDA, et le lieutenant-colonel Ramon Lincoln Santos Fórneas. Les pilotes brésiliens ont effectué leur entraînement avec le Gripen E en Suède. Ils se sont également entraînés pour le vol d'aujourd'hui sur les entraîneurs de mission, qui sont installés sur la base aérienne d'Anápolis.

En novembre, Saab avait obtenu la certification nécessaire à l'utilisation militaire du Gripen E

En novembre, Saab a obtenu la certification nécessaire à l'utilisation militaire du Gripen E, qui atteste que l'avion a satisfait à certaines exigences de navigabilité et de sécurité de vol, ce qui était une étape importante avant les activités opérationnelles avec le FAB. Cette certification a été accordée par les autorités militaires suédoises et brésiliennes, représentées par l'Inspection de la sécurité de l'aviation militaire suédoise (FLYGI) et l'Institut de promotion et de coordination industrielle (IFI) au Brésil. Cette certification conjointe reflète la synergie obtenue grâce à la coopération technique entre les deux autorités de chaque pays.

"Le Brésil possède désormais l'un des chasseurs les plus avancés au monde. C'est actuellement le plus vaste programme de transfert de technologie en cours au Brésil et c'est certainement le plus important jamais réalisé par une entreprise suédoise, apportant à l'industrie de la défense brésilienne les connaissances nécessaires pour développer, produire, tester et maintenir un chasseur supersonique avancé. Nous sommes très fiers d'être un partenaire stratégique du Brésil ", a conclu M. Johansson.