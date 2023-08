Avion de combat 6e génération : l'US Air Force fera son choix en 2024

Nouvelle étape pour le remplacement du F-22

Alors que le F-35 en est aux premières années de sa vie opérationnelle, le remplacement du F-22 vient de connaître une nouvelle étape avec l'envoi par l'US Air Force aux industriels américains concernés d'une « sollicitation classiée » en vue de notier, l'année prochaine, le contrat de développement et de production du futur NGAD pour « Next Generation Air Dominance Platform » ou l'avion de supériorité aérienne de nouvelle génération. « Le NGAD sera un élément-clé des systèmes de supériorité aérienne et incarnera un saut technologique générationnel par rapport au F-22 qu'il remplacera », a commenté Frank Kendall, secrétaire pour l'US Air Force. Et de poursuivre : « le NGAD disposera d'une létalité accrue et aura la capacité [ ] d'opérer dans des environnements opérationnels très contestés. Personne ne le fait mieux que l'US Air Force aujourd'hui mais nous perdrons cet avantage si nous n'avançons pas maintenant ».

Une « sollicitation classifiée » qui ouvre donc le processus de sélection des industriels en 2024. « Cette stratégie d'acquisition permettra de disposer rapidement de capacités de combat innovantes », en s'appuyant sur les « enseignements tirés des récents programmes » tout en exploitant des « standards d'architecture ouverte », indique le communiqué de l'US Air Force pour qui cette « stratégie d'acquisition doit permettre au gouvernement (des États-Unis, ndlr) « maximiser la concurrence tout au long du cycle de vie, de fournir une base industrielle plus large et plus réactive et de réduire considérablement les coûts de maintenance ».

Les "Collaborative Combat Aircraft" pas encore inclus

Selon la demande de budget adressée au Congrès par l'US Air Force pour l'exercice ‚ fiscal 2024, près de 2 Md$ devraient être affectés au programme NGAD. Ce qui est un peu plus que ce qui était initialement estimé (cf. graphe ci-dessous). La sélection qui sera faite en 2024 ne comprend pas le volet « Collaborative Combat AircraftŽ» (CCA) et qui porte sur différents systèmes autonomes aux missions qui peuvent être également différentes.Ž À l'instar de la famille «ŽGambit » (quatre modèles, ndlr) que pousse General Atomics qui a aussi développé le MQ-20 Avenger dont un exemplaire vient de réaliser des manoeuvres de combat aérien avec des avions de combat pilotés. Propulsé par un réacteur Pratt & Whitney, le MQ-20 Avenger peut voler à 650 km/h, prendre 1 600 kg de bombes et de missiles en soute et 2 900Žkg de plus sous six points d'emport externes.

De leur côté, Kratos Defense & Security Solutions et le Laboratoire de l'US Air Force travaillent sur le démonstrateur XQ-58A Valkyrie, de taille beaucoup plus petite, avec des essais lancés à la ‚fin de l'année 2022 sur la base d'Eglin, pour poursuivre sur des essais avec des avions pilotés. Northrop Grumman n'est pas en reste avec son démonstrateur X-47B adapté à un futur emploi maritime tandis que Boeing, outre son MQ-25 « Stingray » de ravitaillement et de surveillance pour les porte-avions de l'US Navy, développe, en Australie, le MQ-28 Ghost Bat dans un objectif multi-rôle (reconnaissance, attaque, protection avions pilotés...) avec des essais qui se déroulent depuis la base de Woomera de la Royal Australian AirŽForce.

Les besoins de l'US Air Force

En mars dernier, lors du dernier Air and Space Forces Association's Warfare Symposium, Frank Kendall avait évalué les besoins de l'US Air Force (USAF) : 1Ž000 drones de combat collaboratifs associés à 200 avions de combat de 6e génération NGAD. Un parc complété par 300 F-35 capables de manoeuvrer conjointement avec les premiers. Le secrétaire à l'US AirŽForce travaillait alors sur le scénario de deux drones associés à chaque avion de combat, F-35 et NGAD. Une base de travail permettant de planifier et d'aider à structurer « l'analyse d'éléments tels que les bases, les structures organisationnelles, la formation, les besoins en matière de champs de tir et les concepts de maintien en puissance ».

Tout en soulignant que Ž« le ratio de deux drones ailiers par avion de combat pourrait cependant évoluer en fonction des tests à venir, de ce que la technologie pourra permettre de réaliser et de ce qui fonctionnera le mieux pour les forces opérationnelles ». Pour autant, les futurs drones ne seront pas cantonnés au seul rôle d'ailier d'un avion de combat piloté. L'USAF et les nombreux partenaires industriels avec lesquels elle s'est déjà engagée sur les CCA et d'autres éléments connexes du programme NGAD ont d'ores et déjà indiqué « qu'ils cherchaient à aller au-delà de cette construction pour créer un environnement plus collaboratif qui pourrait éventuellement permettre à ces drones d'effectuer diverses tâches avec une plus grande autonomie ».

Le « Gambit 2 » de General Atomics a d'ailleurs les fonctions et missions d'avion de combat piloté avec ses missiles air-air, jouant le rôle de « première vague d'attaque » ou de « première ligne de défense ». Les concepts n'ont donc pas ‚fini de s'affiner au fur et à mesure des essais menés par les démonstrateurs en combinaison avec les avions de combat. Comme le rappelait Frank Kendall, l'objectif est aussi de donner à l'US AirŽForce une masse supérieure à l'adversaire à des coûts abordables tout en préservant la ressource humaine pilotée.

Un démonstrateur qui vole depuis 2020

Northrop Grumman fait voler un démonstrateur d'avion de combat de 6e génération depuis le début de 2020, les essais au sol ayant démarré en 2019. Un démonstrateur rapidement dévoilé dans une vidéo de l'entreprise avec une forme générale d'aile volante furtive sans empennage et disposant d'entrées d'air situées au-dessus de la voilure principale permettant de les masquer des radars. On perçoit également bien l'épaisseur importante de l'avion, signe d'une bonne capacité d'emport en carburant et de larges espaces dédiés à des soutes à munitions, aucun emport externe n'étant possible pour ne pas réduire la furtivité.

Certains éléments sont, par contre, non confirmés : forme générale de l'appareil en diamant, stabilisateurs verticaux capables de se rétracter sur l'extrados de l'aile, ravitaillement par le dessus... À l'inverse, l'emplacement des entrées d'air semble reculé par rapport à sa version précédente, signe qu'il pourrait encore subsister plusieurs architectures entre lesquelles il faudra trancher.