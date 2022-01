Avion décarboné : rendez-vous à l'Hackathon de l'ENAC

Rendez-vous demain sur le campus de l'ENAC

Demain vendredi 28 janvier débutera le premier hackathon organisé par FlyImpulse, le jeune club entreprenariat de l'ENAC. FlyImpulse s'est fait la main avec plusieurs afterwork et passe à la vitesse supérieure avec son Hack'ccélération qui se déroule du vendredi après-midi (17h annonce du sujet) 28 janvier au dimanche après-midi, 30 janvier. L’objectif est de "rassembler des équipes de 4 éléments, organisées de sorte à encourager le mélange des compétences des participants". En clair : "rassembler des étudiants à la fois possédant des compétences « techniques » (issus d’écoles d’ingénieur) et des élèves apportant leur savoir-faire « business » (école de commerce comme TSM, TBS). L’ambition est de faire participer les étudiants les plus motivés de Toulouse sur un thème à la croisée des compétences qui sont enseignées dans le bassin de l’aéronautique".

L'avion décarboné pour cette première édition

Pour cette première édition, le thème choisi par les étudiants de l'ENAC est l'avion décarboné ou aviation verte. Le thème est porteur et l'ENAC compte aussi des filles et des garçons qui sont dans le vent. L'objectif est de faire "émerger des solutions viables pour concilier transport aérien et respect de l'environnement". L'épreuve "mène à un livrable (application, dossier, maquette etc.) qui est appuyé par un pitch et jugé par un jury". Le tout dans une ambiance festive mais sobre comme un avion de ligne de nouvelle génération.

En jeu : 5000 euros de lots et de goodies

Durant toute leur réflexion, les groupes d’élèves pourront être à tout instant, conseillés par les membres organisateurs ainsi que par des « experts » qui seront à leur disposition à trois reprises afin de conseiller les élèves dans des domaines techniques (aéronautique, économie, création d’entreprise, développement durable, climat...). A l’issue de ce weekend, les équipes présenteront leurs travaux au jury et tenteront de remporter le challenge, à la clé : 5000€ de lots et de goodies, notamment des heures d’initiation au pilotage d’avion légers, de planeurs ou encore au parapente.