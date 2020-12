Avion décarboné : des fonds pour le motoriste suisse H55

Déjà financièrement soutenue par le canton du Valais, la société suisse H55 vient d'obtenir des fonds supplémentaires à hauteur de 20 millions de francs suisses par le biais d'une d'une augmentation de capital souscrite par ses actionnaires et par de nouveaux investisseurs basés en Suisse et dans la Silicon Valley, dont les plus importants sont +ND Capital et Tippet Venture Partners. "Ce financement comprend également la subvention reçue par le canton du Valais", précise H55. Ces fonds supplémentaires vont permettre à cette spin-off de Solar Impulse dirigée par André Borschberg de développer ses opérations et renforcer son équipe d'ingénieurs afin d’obtenir l’année prochaine les certifications de son organisation de conception et celle de production, octroyées par l’AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne).

En essais sur le Bristell Energic

Parallèlement, H55 finalisera la certification de son système de propulsion en 2022. Ce premier système équipera les avions électriques destinés à la formation des pilotes. Comme le Bristell Energic, première application client de H55, et qui a récemment terminé un programme important d’essais en vol démarré en juin 2019. Fabriqué par BRM Aero, le Bristell Energic est un avion d’entraînement électrique destiné aux écoles de vol pour la formation des pilotes. L’avion a une endurance de 1,5 heures ce qui permet de réaliser 45-60 minutes de vol effectif avec suffisamment de réserves, correspondant à un programme type de formation au pilotage.

H55 vise aussi les VTOL et les avions régionaux

Mais, les ambitions de H55 ne s'arrêtent pas à l'aviation légère. S'appuyant sur un système de batterie modulaire qui peut être utilisé pour tous les nouveaux concepts et designs d'avions électriques, cette spin-off de Solar Impulse, qui est aussi soutenue par Ace & Company, prévoit en effet de développer par la suite "des systèmes de propulsion plus complexes destinés aux avions de 4 à 6 places, puis aux avions de transport régionaux et aux VTOL".