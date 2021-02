Avion décarboné : Aura Aero boucle son financement

Région Occitanie et BPI déjà en soutien

Déjà soutenu par la Région Occitanie et la Banque Publique d'Investissement (BPI) ainsi que par des particuliers, le jeune constructeur aéronautique toulousain Aura Aero vient de boucler le financement de son programme d'avion biplace Integral qui se décline en deux versions à propulsion thermique. Une opération qui se traduit par une prise de participation d'Innovacom, société de capital-innovation spécialisée dans les technologies du numérique.

Premières livraisons de l'Integral R fin 2021

Les nouveaux financements vont permettre à Aura Aero de mettre en place la chaîne d'assemblage et les outils industriels. Les premières livraisons de l'Integral R, qui a réalisé son premier vol en juin 2022 et qui est en phase de certification, sont en effet programmées vers la fin 2021. Cette version à propulsion thermique dédiée à la voltige revendique 100 ventes fermes et lettres d'intention. La version S est destinée à équiper les écoles de pilotage et son prototype doit décoller l'été prochain pour une certification en fin d'année.

Vers une version électrique, l'Integral E

Une version à propulsion électrique de l'Integral est aussi dans les tuyaux et l'arrivée d'Innovacom n'y est pas étrangère. Le développement de l'Integral E va pouvoir démarrer grâce à l'arrivée de ce nouvel actionnaire, avec mise en place d'un banc d'intégration de la chaîne de propulsion électrique.