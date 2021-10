Avion cargo : l'Airbus A350 et le Boeing 777X se marquent à la culotte

Un Airbus A350 Fret dont personne ne sait rien

Ce n'est pas dans la torpeur de l'été, car il a été assez pluvieux cette année, que le conseil d'administration du groupe Airbus a donné son feu vert au lancement d'une version fret de son Airbus A350-1000. En fait, rien n'est sûr, l'avion se situerait entre l'A350-900 et l'A350-1000. Rien de plus et c'est une première dans l'histoire de la construction aéronautique qu'un avionneur reste aussi discret sur les caractéristiques et les performances de son avion. D'habitude, on a droit à une débauche d'infos, de graphes, voire même de confidences sussurrées au creux de l'oreille, réseaux sociaux ou pas. Même démarche chez Boeing où l'on évoque de manière toute aussi énigmatique un avion cargo qui se situerait entre le 777-8 et le 777-9. En clair, chacun attend que l'autre dégaine.

Qatar Airways : un client potentiel qui attise la concurrence

A ce jour, seule Qatar Airways a publiquement fait état de son intérêt pour la version cargo de l'Airbus A350. Les besoins de la compagnie aérienne porterait sur cinquante exemplaires. Qatar Airways est déjà l'un des plus gros clients de l'actuel 777 Fret avec près de 25 exemplaires commandés, derrière FedEx (57) mais juste devant DHL Express. D'autres clients potentiels ont aussi fait part de leur intérêt pour l'A350 Fret, indiquait-on chez Airbus lors du "Sommet" organisé à Toulouse. Histoire de mettre la pression sur Airbus, Qatar Airways pousse aussi Boeing à avancer. Avec peut être, en arrière-plan, l'envie de convertir une partie des 60 Boeing 777X passagers commandés en 777X Fret.

L'actuel 777 fret se vend toujours et les conversions arrivent

Sauf que l'actuel Boeing 777 se vend toujours et a enregistré de nouveaux contrats au cours des derniers mois avec un carnet de commandes qui n'est plus très loin du cap symbolique des 300 ventes fermes. Enfin, de conséquents programmes de conversion de Boeing 777-300ER passagers en avions cargos sont en cours et ils sont portés par des acteurs solides : General Electric Capital Services et Israel Aircraft Industries. Sans oublier un nouvel acteur : Mammoth Freighters qui entend bien surfer sur la demande accélérée en avions cargos.