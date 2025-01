Avion à hydrogène ZEROe d'Airbus : Hensoldt fournit son banc d'intégration Alysa

La solution Alysa de Hensoldt Nexeya pour l'avion banc d'essai Airbus A380

Le d'Airbus à Saint-Martin-du-Touch réceptionnera cette année le banc d'intégration fonctionnel développé par Hensoldt Nexeya France et qui sera utilisé dans le cadre du projet ZEROe de démonstrateurs d'avions propulsés à l'hydrogène du constructeur européen. Ce banc intègrera le coeur logiciel Alysa et diverses cartes d'acquisition pour se connecter aux calculateurs prototypes et servira à valider le système de contrôle-commande et de surveillance du moteur à hydrogène qui sera destiné à l'avion banc d'essai Airbus A380.

Réduire les risques techniques en vue du permis de voler pour le démonstrateur

La solution de test et simulation conçue par les équipes de Hensoldt Nexeya France et qui sera utilisée par le bureau d'études d'Airbus pour virtuellement tester et valider les différents équipements permettra ainsi de "réduire les risques techniques dès les premières étapes du projet grâce à un environnement de simulation avancé". Le banc d'intégration sera progressivement enrichi par des éléments matériels réels, remplaçant les modèles simulés, et jouera un rôle crucial dans les essais en laboratoire avant le premier vol de l'avion d'essai A380. L'objectif final est de fournir à Airbus les résultats nécessaires pour que le démonstrateur hydrogène obtienne son permis de voler.

Des essais tout au long de 2024 pour les équipes du projet ZEROe

Avec un premier vol du banc d'essai A380 qui est programmé pour 2026 et une présentation au grand public pour l'édition 2027 du Salon du Bourget. Pour les équipes du projet ZEROe logées à Ottobrun dans l'EAS, acronyme d'E-Aircraft System House (littéralement maison de l'avion électrique), les essais se sont poursuivis tout au long de l'année 2024. A fin 2023, au terme d'un minutieux travail préparatoire, avait été testé l'iron pod, le futur système de propulsion à l'hydrogène conçu pour le concept d'avion électrique d'Airbus. Outre le système de pile à hydrogène, la nacelle contient les moteurs électriques nécessaires pour entraîner une hélice et les modules de contrôle et de refroidissement. Une mise sous tension réussie à 1,2„MW (cf. Air & Cosmos n° 2861 du 1er février 2024) et depuis beaucoup de choses ont du se passer.