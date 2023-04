Avico prend une participation dans Weststar NDD

La violence de la crise provoquée par la pandémie sur le transport aérien pourrait laisser penser que de nombreux acteurs ont baissé les bras. Pour certains d’entre eux, l’effet a été inverse : fort de ses capacités de gestion de crise, Avico a réalisé depuis 2020 de nombreuses opérations aériennes pour les groupes industriels et les entités qui avaient besoin de transporter leurs équipes et leurs matériels, malgré la suspension des vols réguliers. Ainsi, pendant toute la crise, une partie de l’activité classique de l’entreprise a disparu, remplacée pour partie par de nouvelles opérations qui ont assuré l’équilibre financier du Groupe, et dopé sa stratégie de croissance autour des métiers aériens.

Ainsi, en 2020, le Groupe Avico a pris une participation significative dans la société REGIO LEASE, qui emploie une cinquantaine d’ingénieurs et de techniciens pour assurer et suivre la navigabilité des avions, pour le compte des compagnies aériennes et des loueurs d’avions. Le Groupe Avico a également créé une nouvelle filiale dédiée au développement d’une solution informatique pour les aéroports et l’assistance en escale, AIRGOS. En 2021, le Groupe a fait entrer dans le capital de sa compagnie aérienne sénégalaise ARC EN CIEL le groupe Namibien WESTAIR AVIATION, afin d’accélérer la transformation de cette petite compagnie d’avion taxi pour mieux servir la clientèle étrangère et institutionnelle, avec des avions de taille plus importante et des processus plus industriels. Fin 2022, le Groupe Avico est entré au capital du constructeur et exploitant de drones PEN AVIATION, qui propose un écosystème complet pour assurer des solutions fiables de transport de fret et de courrier urgent et de surveillance, sur des drones électriques et thermiques, sur courtes et moyennes distances. La société, basée à Kuala Lumpur, dispose déjà d’un agrément d’exploitation des autorités malaisiennes et espère recevoir une qualification équivalente des autorités européennes EASA en fin d’année. Cette démarche est accompagnée d’un investissement conjoint dans la société DGMIND, qui fait partie de cet écosystème en développant des solutions digitales pour l’exploitation commerciale et l’optimisation des opérations drones.

Cette diversification prend un nouvel élan en 2023, avec une prise de participation significative au sein de la compagnie aérienne WESTSTAR NDD. Cette compagnie exploite une flotte de 9 hélicoptères bimoteurs Leonardo (AW169, AW139 et AW189) en Afrique, afin d’assurer la desserte de plateformes offshore et des activités d’évacuation sanitaire au Gabon, au Congo, en Guinée Equatoriale, en Namibie et en Mauritanie. Aux côtés des actionnaires historiques malaisiens et de Westair Aviation, l’objectif est de mieux servir les clients les plus exigeants, en offrant une gamme intégrée de services aériens, avec des appareils à voilures fixes et tournantes.

« Ce partenariat renforcera la présence de Weststar sur les marchés offshores européens et africains. Nous faisons confiance à Avico et Westair pour développer le périmètre de la compagnie sur ces marchés en croissance », indique l’honorable Dr Syed Azman Syed Ibrahim, fondateur et président du groupe Weststar Aviation Services.« Nous sommes heureux de participer à ce partenariat gagnant-gagnant-gagnant qui s’inscrit dans la durée et la satisfaction de nos clients », ajoute Gustav Holz, directeur exécutif de Westair Aviation. « Ce projet apporte une réelle valeur ajoutée aux clients de nos trois groupes : hélicoptères et avions dédiés peuvent être déployés en plein respect des plus hauts standards de sécurité et de qualité, grâce à l’expertise conjointe de nos équipes », complète Mourad Majoul, fondateur et président du Groupe Avico.