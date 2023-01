Aviation décarbonée : Swen Capital Partners investit dans Arcadia eFuels

La société d'investissement Swen Capital Partners, spécialisé dans l'investissement responsable en non coté, vient d'annoncer un investissement dans Arcadia eFuels, via son fonds SWIFT 2 ("SWEN Infrastructure Fund for Transition 2").

Arcadia eFuels, créé en 2021 et basé à Copenhague, veut développer des sites de production de "e-carburant" pour l'aviation notamment, et l'investissement de Swen Capital Partners pourrait participer au développement de ses projets. Le premier de ces projets, situé à Vordingborg au Danemark, devrait commencer à fonctionner à partir de 2026, et être suivi de deux autres usines en 2026/2027. Le 16 février 2022, Arcadia a signé une lettre d'intention avec le port et la municipalité de Vordingborg pour développer son premier site de production, situé à 100 kilomètres au sud de Copenhague, la capitale danoise. La production annuelle de chaque usine est estimée à 100 millions de litres d'e-carburant.

Les e-carburants sont produits en utilisant de l'électricité renouvelable pour fabriquer de l'hydrogène vert, puis en combinant l'hydrogène avec du dioxyde de carbone provenant de la capture directe de l'air et/ou d'autres sources de carbone biogénique pour produire du gaz de synthèse. Le gaz de synthèse est ensuite transformé en e-Carburant par la méthode Fischer-Tropsch et raffiné pour produire du e-kérosène, du e-diesel, ou du e-naphte.

« Alors que l'économie mondiale est plus connectée que jamais, un défi à long terme se profile. Les inquiétudes concernant la contribution du transport aérien au changement climatique menacent de freiner la croissance d'un secteur qui n'a cessé de se développer depuis des décennies et ayant un impact sensible sur l'économie mondiale. SWEN Capital Partners a été un soutien fantastique, au-delà de sa compréhension industrielle. SWEN Capital Partners nous a apporté une compréhension de l'impact social, sociétal et environnemental de notre travail, et nous sommes impatients de développer davantage le projet avec eux », déclare Amy Hebert, PDG d'Arcadia eFuels.

Les e-carburants font partie des SAF ("sustainable aviation fuels" ou carburants d'aviation durable) qui font partie des moyens qui vont être cruciaux pour décarboner l'aviation et atteindre l'objectif à long terme du "net zéro" d'émission de CO2 qui a été récemment réaffirmé par l'Assemblée générale de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale). Les SAF devraient participer à hauteur de plus de 60% à cet objectif de décarbonation.