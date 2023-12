Aviation décarbonée : Joseph Risson, étudiant à l'ISAE-SUPAERO, y participe aussi

VIRAJ H2 : un projet d'hybridation technologique

La Fondation Jean-Jacques et Félicia Lopez-Loreta a récompensé au début de ce mois le projet porté par un élève-ingénieur de l’ISAE-SUPAERO : VIRAJ H2. "Ce dernier étudie une hybridation technologique entre un turbopropulseur à hydrogène et une pile à combustible pour accélérer la décarbonation du transport aérien", indique l'école. Cet élève-ingénieur s'appelle Joseph Risson, il a 24 ans et il est en dernière année de ce cursus.

Un binôme à la manoeuvre : Joseph Risson et Paul de Goÿs

Passionné par l'aéronautique mais aussi soucieux de décarbonation, Joseph Risson s’intéresse donc à l’aviation à hydrogène. "Après plusieurs stages où il approfondit ses connaissances sur cette technologie, il se lance dans le projet VIRAJ H2 avec Paul de Goÿs, 24 ans, diplômé de Polytech’Lille et déjà entrepreneur". Le concept de Joseph Risson : "valoriser l’hybridation des deux technologies de propulsion que sont le turbopropulseur à hydrogène et la pile à combustible grâce au principe d’injection de vapeur. Le principe d’injection de vapeur existe depuis les années 70 mais il a toujours été difficilement adaptable à l’aérien. Cette nouvelle hybridation qui repose la production d’eau à bord ouvre une nouvelle opportunité pour son application à l’aérien. Sa plus-value porte sur des gains en densité de puissance et en efficacité".

1 M€ pour valider la technologie de l'innovation

La dotation d’un montant d’1 M€ de la bourse Lopez-Loreta va permettre "à Joseph Risson et Paul de Goÿs de passer du prototype basse puissance, à une phase de recherche et développement structurée au sein de laboratoires partenaires : le laboratoire Laplace (Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie), l’IMFT (Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse) et l’ISAE-SUPAERO", souligne l'école qui ajoute : "cette phase de maturation, d’une période de quatre ans environ, va permettre le recrutement d’ingénieurs et de deux thèses avec pour objectif d’évaluer les gains de cette propulsion et de développer les premiers prototypes".