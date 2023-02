Aviation décarbonée : ATR et Air New Zealand renforcent leur partenariat

ATR, constructeur numéro un mondial d’avions régionaux et Air New Zealand, transporteur de premier plan en Nouvelle-Zélande, ont annoncé aujourd’hui le renforcement de leur partenariat existant afin d’accélérer le développement et l’introduction d’avions à faibles émissions de carbone en Nouvelle-Zélande. Cette collaboration permettra à ATR comme à Air New Zealand d’intensifier leurs études d’innovations disruptives. Le fruit de ces recherches sera décisif pour l’avenir de l’aviation régionale.



Dans le cadre de l’initiative « Mission Next Gen Aircraft », Air New Zealand collabore avec diverses parties prenantes du secteur et du monde universitaire pour remplacer sa flotte domestique de Q300 par une option plus durable à partir de 2030. Offrant aujourd’hui l’avion régional le plus responsable du marché, ATR a lancé une étude de faisabilité pour son concept ATR ‘EVO’, et ainsi démontré sa volonté de continuer à mener le marché de l’aviation régionale vers l’objectif zéro émission nette de carbone.



Kiri Hannifin, Responsable du développement durable chez Air New Zealand, a déclaré : « Grâce à notre partenariat avec Airbus et ATR, nous comprenons mieux l’impact que pourraient avoir les appareils à hydrogène vert ou hybrides avec batterie sur notre réseau, nos opérations et notre infrastructure. Nous en savons également davantage sur les opportunités offertes et les défis posés par les vols à faibles ou zéro émissions en Nouvelle-Zélande. La collaboration avec les principaux acteurs de l’innovation à l’échelle internationale est un facteur essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Notre choix s’est porté sur ces partenaires, car ils prennent d’ores et déjà des mesures concrètes en faveur de la décarbonation de l’industrie aéronautique. »



« ATR partage en tous points l’ambition d’Air New Zealand d’accélérer la transition vers le zéro émission nette. Depuis 2018, nous menons conjointement des recherches sur de nouvelles technologies de propulsion et leur impact en termes d’opérations et d’infrastructures. Aujourd’hui, notre partenariat passe à la vitesse supérieure. Dans le cadre de l’initiative « Mission Next Gen Aircraft », nous soutiendrons Air New Zealand à chaque étape de cette aventure pleine de défis consistant à étudier des innovations disruptives pour concrétiser nos engagements », déclare Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR.



ATR travaille par ailleurs activement sur des solutions à plus court terme pour rendre les liaisons aériennes encore plus durables et économiques, et permettre aux communautés du monde entier de prospérer. Premier constructeur à avoir fait voler un avion commercial avec 100 % de carburant d’aviation durable dans les deux moteurs, en collaboration avec Braathens Regional Airlines et Pratt & Whitney Canada, ATR vise la certification 100 % SAF de ses appareils d’ici 2025.