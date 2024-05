Aviation décarbonée : Ardian lance une version en libre accès de sa plateforme AirCarbon

AirCarbon : un développement qui a commencé en 2019

Depuis 2019, les équipes Data Science et IT du fonds d'investissements Ardian ont développé, en collaboration avec celles des aéroports qui sont dans le portefeuille d'Ardian, une plateforme numérique dénommée AirCarbon et dont l'objet est d'analyser les émissions Scope 3 qui représentent plus de 95 % des émissions indirectes d'un aéroport et générées "par l'atterrissage, le décollage, le roulage d'un avion, ou encore par les véhicules au sol", explique Ardian. Et pour y arriver, la plateforme "utilise des données opérationnelles granulaires en temps réel pour quantifier et projeter les émissions.Les gestionnaires d'aéroports peuvent ainsi contrôler et réduire efficacement leurs émissions de CO2". Cinq aéroports européens utilisent la plateforme AirCarbon : Keflavík, Milan Malpensa, Milan Linate, Naples et Turin.

Une version désormais en libre accès

Conforme à la méthodologie recommandée par l'Airport Carbon Accreditation (ACA), le programme mondial de certification carbone pour les aéroports, le logiciel a d'ailleurs permis à certains aéroports d’atteindre des résultats notables en matière de reporting de neutralité carbone. A l'instar des aéroports de Milan (SEA) qui ont utilisé Air Carbon afin de renouveler leur certification ACA de niveau 4+ pour l'année en cours. "A cette occasion, AirCarbon a été utilisé pour la première fois pour rapporter les émissions de demi-croisière à l'ACA", souligne Ardian.

Et comme on disait chez les ancêtres de Publicis, "l'essayer, c'est l'adopter". D'où cette nouvelle version d'AirCarbon, accessible à tous et qui a pour but "de suivre à l'échelle mondiale l’évolution de la décarbonation de l’aviation. La plateforme fournira ainsi un accès libre aux émissions de carbone de Scope 3 des aéroports par pays, ainsi qu'à des indicateurs d’efficacité carburant des avions, tels que la proportion d'avions à haute, moyenne et faible efficacité énergétique dans la flotte d'avions d'un aéroport à une date précise" : www.air-carbon.com.

Une version Pro pour des estimations plus fines

Pour autant, les équipes d'Ardian ont logiquement gardé sous leurs mains une version Pro d’AirCarbon pour les aéroports qui souhaitent avoir accès à des estimations plus fines. Cette version Pro "utilise des données opérationnelles et inclut d’autres sources d’émissions telles que les émissions de demi-croisière et les émissions liées aux équipements d’assistance au sol".