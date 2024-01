Avec l'Airbus A320neo, Transavia entre dans une nouvelle ère

« F-GNEO » : c’est l’immatriculation très symbolique que Transavia a choisi pour son tout premier Airbus A320neo qui lui a été livré le 10 janvier. Son premier vol commercial est prévu le 15 janvier 2024, entre Paris-Orly et Porto (Portugal), ce qui est aussi un clin d’œil puisque la ville portugaise était la toute première destination desservie par Transavia France lors du lancement de la compagnie en 2007. La ligne de Porto est à présent une des plus importantes de Transavia, avec une desserte allant jusqu’à 9 vols quotidiens en pointe.

100 appareils en commande

Cette livraison suit celle, le 19 décembre dernier, d’un premier Airbus A321neo à Transavia Pays-Bas, et s’inscrit dans le cadre de la commande évolutive passée par le groupe Air France-KLM en 2021 portant sur 100 appareils de la famille Airbus A320neo. Assortie de droits d’acquisition pour 60 appareils supplémentaires, cette commande vise à renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas, et à renouveler et faire croître la flotte de Transavia France.

Le nouvel avion dispose de 186 sièges en classe unique (en configuration 3-3), avec des sièges de dernière génération très légers fournis par l’équipementier allemand Recaro. Equipé de deux moteurs LEAP-1A de CFM International, cet avion sera basé à Paris-Orly, base principale de Transavia France.

La finalisation du retrait des Boeing 737 pour 2030

Bénéficiant des premières innovations technologiques, les appareils de la famille A320neo offrent les meilleures performances de leur catégorie, pour répondre aux besoins des compagnies du Groupe. Comparés aux appareils de génération précédente, leur empreinte sonore est réduite de 50% et ils permettent une réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de 15%. Ils permettent également une réduction des coûts unitaires de plus de 10%.

D’ici fin 2024, Transavia France prévoit d’exploiter 13 Airbus A320neo, aux côtés de sa flotte de près de 70 Boeing 737-800. Alors qu’elle n’avait que 38 avions en flotte en 2019, Transavia prévoit d’avoir cet été un total de 81 appareils. L’arrivée des Airbus A320neo se fera ensuite à raison de l’entrée de 10 à 15 appareils par an. Les Boeing 737 auront définitivement quitté la flotte de Transavia à partir de 2030.