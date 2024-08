Avec discrétion et précision, ils sauvent plus de 6000 vies par an : focus sur les pilotes des Forces aériennes de la Gendarmerie nationale (FAGN)

La vidéo (ci-dessous) commence avec l’arrivée de l’hélicoptère EC145 sur le massif rocheux. Il est possible d’apercevoir le pilote ainsi que le mécanicien de bord-treuilliste. Le gendarme secouriste du PGHM s'accroche ensuite au treuil, situé sur la partie droite (tribord) de l’hélicoptère. C’est alors que la partie compliquée commence ; pendant que le gendarme descend, l’hélicoptère s’approche de la paroi rocheuse. Durant cette phase du vol, le pilote de montagne s'est transformé en un véritable chirurgien ; chaque mouvement doit être précis, sous risque d’envoyer le treuil et le gendarme secouriste sur la paroi rocheuse… tout en gérant les différents vents, capables eux aussi, s’ils ne sont pas pris en compte, de projeter l’hélicoptère sur l’éperon rocheux. La vidéo montre d’ailleurs la concentration du pilote lors de cette phase de descente. C’est ainsi qu’en combinant les gestes du pilote et la gestion du treuil par le mécanicien de bord-treuilliste, le gendarme secouriste est déposé à l’endroit précis où se trouvent les personnes à secourir. Une fois assurées, celles-ci sont hélitreuillées à bord de l’EC145 et la vidéo se termine sur le retour du gendarme secouriste à bord de l’hélicoptère.

Le 23 juillet, le compte X de la Gendarmerie nationale publiait une vidéo d’un sauvetage en haute montagne. À la demande du Peloton de Gendarmerie de Haute-montagne (PGHM), un hélicoptère EC145 de la section aérienne de Gendarmerie (SAG) de Chamonix (Haute-Savoie, France) est engagé, avec à son bord, un pilote (le capitaine Yann), un mécanicien de bord-treuilliste et un gendarme secouriste du PGHM. Ce dernier a pour rôle de sécuriser le blessé et le conditionner – en fonction de la situation – sur le système d’assurage ou dans la civière. C’est d’ailleurs sur son casque qu’est placé une caméra, permettant de s’immerger quelques instants dans ce sauvetage très technique.

Unique force aéroterrestre de sécurité intérieure en France, les hélicoptères des Forces aériennes de la Gendarmerie nationale (FAGN) sont systématiquement engagés lors de grands événements ; compétitions sportives internationales ou de grande ampleur, visites et sommets importants à Paris ou en France, projection de forces spéciales de la Gendarmerie ou de la Police, etc. Le grand public voit ainsi ces hélicoptères bleus à lignes blanches lors de missions à vocation sécuritaire ou en soutien aux forces de l’ordre au sol. Cependant, ces appareils sont aussi employés dans de nombreuses missions de secours à personne. Ces missions de secours aérien par hélicoptère sont particulièrement déterminantes dans des reliefs ou zones difficilement accessibles.

En novembre 2023, en pleine nuit et alors que les conditions météorologiques étaient dégradées, un hélicoptère de la Forces aérienne de Gendarmerie d’Île de France (FAGIF) a été déployé à la demande de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). La petite Rose (3 mois seulement) avait alors dû être héliportée en extrême urgence de Paris vers le CHU de Dijon. Le vol, réalisé par un équipage expérimenté (le lieutenant Bastien, le major Julien et l’adjudant Jimmy), équipé de jumelles de visions nocturnes (JVN) et aux instruments (IFR), a permis de sauver la vie du tout jeune nourrisson.

" Les conditions de vols étaient exécrables et, suite au refus de la Sécurité Civile et du SMUR, la requête de transfert nous est transmise. Après réflexion, on donne notre accord : l'équipage comprend alors deux pilotes - configuration de nuit, donc toujours à deux - ainsi qu'un mécanicien de bord, respectivement moi, le major Julien et l'adjudant Jimmy. Arrivé à l'hôpital parisien, le bébé et trois responsables soins montent à bord. Le vol, effectué aux JVN, se fait sous un plafond bas, dans un brouillard très épais et le risque de givrage nous empêche de grimper au-dessus des nuages. Finalement, la fin du vol se fait dans des conditions toujours diminuées mais bien meilleures qu'à Paris. Une fois le bébé et le personnel soignant déposé à Dijon, la mission n'était pas terminée car il fallait revenir sur Paris : la concentration est restée à son maximum. "

Après la fin de son contrat en 2012, il réussit le concours de sous-officier dans la Gendarmerie nationale mais reste au sol : pendant un an, il est intégré en tant que brigadier à Chateaulin (Finistère) et ensuite en Haute-Savoie... avant de reprendre les airs au sein des Forces aériennes de la Gendarmerie nationale. Gendarme naviguant, il est respectivement déployé au sein des SAG de Limoges, Pamandzi (Mayotte), Metz et Villacoublay. Alors qu'il s'apprête actuellement à retourner sur la SAG de Metz, l'adjudant-chef Bastien réussit en 2024 le concours interne pour passer officier et sera prochainement promu lieutenant. À noter que l'ALAT reste assez "proche" du désormais lieutenant Bastien ; son épouse est également une pilote d'hélicoptère au sein de l'ALAT, sur l'hélicoptère de transport tactique EC 725 Caracal.

Bastien, l'un des deux pilotes engagés lors du transfert de la petite Rose, est un pilote expérimenté. À 14 ans, il était déjà pilote de planeur et avait un job étudiant en tant qu'aide-mécanicien auprès d'Héli Union France. C'est là qu'un moniteur l'aida à devenir pilote d'hélicoptère civil... mais durant une enquête - nécessaire avant d'avoir le précieux sésame - effectuée par un gendarme, ce-dernier lui demande : "Et pourquoi pas pilote d'hélicoptère au sein de l'Armée ?" C'est alors le déclic : pendant 15 ans, il volera sur les hélicoptères légers Gazelle au sein du 3ème Régiment d'hélicoptère de combat (3ème RHC) et du 5ème RHC, deux unités de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (ALAT). Ces 15 années verront aussi deux déploiements en opérations extérieure (OPEX) en Afghanistan ainsi qu'un déploiement au Tchad.

Un appui patin qui fait le tour du monde

Il arrive aussi que certaines missions sortent de l’ombre… et fassent même le tour du monde ! Ce fut le cas en 2019, lorsqu’un skieur de 19 ans s’était blessé le genou lors d’une randonnée au col d’Anterne (massif du Giffre). Un EC145 avait alors décollé et rejoint la zone malgré le mauvais temps. L’hélicoptère n’avait cependant pas atterrit car le capitaine Jean-François, pilote de l’EC145, avait effectué un appui patin ; alors que le rotor principal porte toujours l’hélicoptère, le pilote vient poser l’un des patins de l’EC145 sur la piste. Cette manœuvre est bien plus rapide qu’un hélitreuillage, permet d’évacuer plus rapidement et plus facilement le blessé en réduisant le temps d’exposition au risque. En revanche, l’appui patin est aussi une manœuvre complexe à mettre en œuvre ; en plus d’avoir une machine stable, le pilote doit surveiller les pales de son rotor principal. Avec une pente déjà fortement inclinée, les pales ne se trouvent qu’à une dizaine de centimètres seulement de la piste en question !