Avalanche de contrats hélicoptères pour Airbus et Leonardo

348 hélicoptères placés ou vendus par Airbus et Leonardo

La dernière HAI Heli-Expo ou Salon mondial de l'hélicoptère a été l'occasion pour Airbus et Leonardo de placer ou vendre pas moins de 348 hélicoptères. Entre achats fermes, options (23), engagements (30) et accords-cadres (260 et plus), les deux concurrents, européens de surcroit, ont donc été à la fête, l'abondance des commandes (en incluant celles à venir), donnant le sentiment que le segment de l'hélicoptère civil est en train de retrouver ses volumes d'avant la crise de l'oil & gas.

La dynamique de l'opérateur saoudien THC

En fait, cette abondance est surtout générée par la dynamique de l'opérateur saoudien THC, The Helicopter Company, filiale du fonds souverain PIF, dont les accords-cadres successifs avec Airbus Helicopters et Leonardo portent sur un total de 250 hélicoptères et plus (jusqu'à 120 pour Airbus, plus de 130 pour Leonardo), ce qui représente 72 % du total des annonces à la HAI Heli-Expo.

Leonardo devant Airbus Helicopters

Le décompte final montre que Leonardo est devant Airbus Helicopters (options comprises) avec 193 ventes (confirmées et à venir) auprès de THC, Bristow Group, Metro Aviation et Sloane, soit près de 56 %. De son côté, Airbus Helicopters est à 155 (THC, DRF Luftrettung, Bristow Group, Niagara Helicopters, HealthNet Aeromedical).