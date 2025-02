Auvergne-Rhône-Alpes : la filière aérospatiale a 2 000 emplois à pourvoir

2 000 recrutements à pourvoir en 2025 dans la filière aérospatiale

Selon l'enquête menée par l'Aerospace Cluster, qui compte plus de 200 membres de l'industrie aérospatiale et de défense implantés en Région Auvergne-Rhône-Alpes, les entreprises ont près de 2 000 recrutements à pourvoir en 2025. Des besoins qui confirment une dynamique d'embauche soutenue. L'année dernière, les entreprises ont recruté 2 600 personnes. Au total, sur la période 2022-2025, la filière aérospatiale aura généré près de 10 000 embauches sur la période 2022-2025.

Des besoins soutenus pour la production et l'ingénierie

Les profils recherchés sont très proches de l'industrie automobile qui peut servir de vivier, si nécessaire, à ces recrutements, à l'instar des régions Normandie et Loire-Atlantique. Pas moins de 49 % du total des recrutements portent en effet sur la production et l'ingénierie : 21 % pour opérateurs de production, monteurs, câbleurs; 19 % régleurs, tourneurs, fraiseurs, opérateurs CN et 9 % chaudronniers, soudeurs. S'ajoutent des besoins, dans une proportion de 18 %, pour des techniciens méthodes, essais, contrôle et maintenance. Du côté ingénierie, 12 % des recrutements concernent ingénieurs R&D, bureau d’études et production.

Formations : l'Académie Aéronautique et Spatiale

L'Aerospace Cluster Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les entreprises dans leurs recrutements mais travaille aussi sur le volet formation professionnelle au sein de l’Académie Aéronautique et Spatiale Auvergne-Rhône-Alpes et en lien avec la Région AURA.