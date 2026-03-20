Aura Aero va construire son usine à Toulouse-Francazal

Aura Factory, l'usine d'Aura Aero à Toulouse-Francazal

Aura Aero a franchi aujourd’hui une étape d'importance dans son développement industriel avec l’obtention du permis de construire d’Aura Factory, sa future usine située sur le site de l’aéroport de Toulouse-Francazal. Le site totalisera 50 000 m2 d’infrastructures industrielles. L’obtention du permis de construire constitue une étape clé dans le cadre du projet soutenu par l’Innovation Fund de la Commission européenne (95 M€), un appui stratégique déterminant pour accompagner la montée en puissance industrielle d’Aura Aero et permettre le passage à la production en série d’un avion bas-carbone.

1 600 emplois directs à terme

À terme, la projection est de 2 milliards de chiffre d’affaires générés et plus de 1 600 emplois directs créés sur le site, contribuant fortement au dynamisme économique du territoire et au développement de compétences industrielles de pointe dans la région Occitanie. Cette implantation renforcera l’écosystème aéronautique local, en générant également des milliers d’emplois indirects au sein de la chaîne d’approvisionnement.

Une stratégie industrielle duale et une production intégrée

Aura Factory est conçue pour soutenir la stratégie industrielle duale d’Aura Aero, qui va permettre la production d’aéronefs destinés à la fois aux marchés tant civils que militaires. Aura Factory est voulue comme un véritable outil industriel intégré, capable de concevoir, assembler et produire l’ensemble des programmes développés par Aura Aero. Aura Factory assurera notamment la production de la gamme Intégral, soit les avions de formation et d’entraînement, à capacité voltige, destinés aux écoles de pilotage civiles et militaires.

Intégral, Enbata et ERA

C'est également sur ce site qu'Enbata, drone MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) de nouvelle génération destiné à un large spectre de missions, dont surveillance, renseignement et appui opérationnel (voir A&C n° 2957) sera produit ainsi qu’ERA, avion régional hybride-électrique, disponible en version standard 19 places ou en version exclusive (8 ou 9 places), cargo ou évacuation sanitaire. Cette organisation industrielle permettra à Aura Aero de maîtriser l’ensemble de sa chaîne de production en France, tout en soutenant la montée en cadence de ses programmes actuels et futurs.