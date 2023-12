AUKUS : sale temps pour les futurs sous-marins australiens ?

En 2021, l’annonce de l’alliance militaire et industrielle tripartite entre les États-Unis, l’Angleterre et l’Australie faisait l’effet d’une bombe. L’Australie, qui signait quelques années auparavant un contrat avec la France et Naval Group pour la construction de sous-marins, rejetait alors le deal pour finalement se procurer des appareils américains. Un véritable coup dans le dos pour le gouvernement français, qui avait alors rappelé ses ambassadeurs à Washington et Canberra, marquant l’ampleur de l’annonce. Deux ans plus tard, les détails de l’accord entre les États-Unis et l’Australie laissent les observateurs dans l’interrogation. La meilleure option était-elle vraiment américaine ? Pas de sous-marins avant 2032 Au début du mois de novembre 2023 se tenait le symposium de la Naval Submarine League à Arlington, aux États-Unis. Le capitaine Lincoln Reifsteck, de l’U.S. Navy, donnait alors trois créneaux pour la réception de trois sous-marins durant la décennie 2030. En 2032, l’Australie recevra son premier sous-marin de classe Virginia, suivi d’un nouvel exemplaire en 2035 puis d’un troisième à l’horizon 2038. Petite particularité de l’accord entre les États-Unis et l’Australie : ces derniers recevront des sous-maris ayant déjà été utilisés par la marine américaine.

L'USS John Warner, classe Virginia Block III, lors de son inauguration à Norfolk en 2015. © U.S. Navy

Perdre au change En lice dans une course contre l’Allemagne et le Japon, la France avait remporté le « deal du siècle » en 2016. Le gouvernement de Malcolm Turnbull était alors enclin à dépenser 34 milliards d’euros pour s’offrir 12 sous-maris dérivés de la classe Barracuda. Désignés sous l’appellation classe Attack - Shortfin Barracuda, les sous-marins étaient élaborés sous la houlette de Naval Group. Les Attack australiens auraient été propulsés grâce à un moteur électrique et diesel. Long de 97 mètres, le classe Attack est théoriquement capable d’atteindre 37 kh/h (20 noeuds) et de descendre jusqu’à 350 mètres de profondeur. Naval Group promettait alors un arsenal varié afin d’atteindre diverses cibles : des sous-marins ennemis, des navires en surface, des aéronefs et même des objectifs sur terre. Les 12 classe Attack devaient remplacer les classe Collins à partir de 2030, la Royal Australian Navy comptabilise 6 unités en service. Pour les proches du dossier, les annonces de l’U.S. Navy font rire jaune. Une source d’Air & Cosmos indique notamment que les Australiens ont visiblement perdu au change. En passant de 12 sous-marins à 8, la RAN s’équipe certes d’appareils à propulsion nucléaire, mais en activité depuis plusieurs années. C’est aussi un échec industriel : la construction des classe Attack aurait permis le développement de sites de construction en Australie, avec une collaboration bilatérale avec la France. Reprenant un rapport publié sur Strategic Analysis Australia, le site Méta-Défense relève les incohérences de l'AUKUS et le colossal budget nécessaire à l'achat et l'entretien de la future flotte des SSN australiens, évoquant une possible impasse industrielle et économique.