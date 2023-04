Aubert & Duval : Airbus, Safran et Tikehau Capital finalisent le rachat

Nouveau président pour Aubert & Duval

L'opération de rachat d'Aubert & Duval lancée par Airbus, le groupe Safran et Tikehau Capital est désormais finalisée. L"opération avait été officiellement annoncée en février 2022. Ce rachat est l'occasion pour les deux industriels et le fonds d'investissement de nommer un nouveau président pour Aubert & Duval. Il s'agit de Bruno Durand. Ce Centralien a débuté sa carrière à la direction du Budget au Ministère des Finances avant de rejoindre le Groupe PSA en 1989. Après un parcours fortement marqué par l'automobile, il rejoint le Groupe Safran comme directeur des Achats de Labinal avant de devenir directeur général délégué de l'entreprise. En 2009, il passe chez Snecma comme directeur de la chaîne des fournisseurs avant de rejoindre Sagem en 2012 comme directeur industriel. Directeur Groupe Industrie, Achats et Performance de Safran en 2020, il quitte cette dernière fonction pour se consacrer au projet de transformation d’Aubert & Duval auprès du Directeur Général de Safran.

Safran assurera la direction opérationnelle

La nomination de Bruno Durand n'est donc pas une surprise. Dès le lancement de l'opération de rachat, il avait été convenu que le groupe Safran "assurera le rôle principal dans la direction opérationnelle de la société". Le parcours de Bruno Durand répond donc à cette nomination.

Sécuriser un approvisionnement stratégique

Deuxième producteur mondial de pièces forgées par matriçage de forte puissance pour les structures aéronautiques et spatiales, les moteurs d’avion, les trains d’atterrissage et les turbines terrestres, Aubert & Duval est aussi l’un des seuls producteurs à matricer ces quatre types de matériaux que sont les aciers spéciaux, les superalliages, alliages d'aluminium et alliages de titane. Aubert & Duval est aussi présent dans les pièces forgées (lingots, barres rondes, barres carrées, arbres, tubes ou pièces creuses forgées en aciers spéciaux, en alliage de titane ou en superalliages via des presses allant jusqu’à 4 500 tonnes et des traitements thermiques), les produits longs (barres, plats, lingots et fils en aciers à haute performance ou en alliages à base de nickel d’Aubert & Duval destinés à être transformés ou usinés) et les poudres métalliques (destinées à la fabrication additive et fabriquées par atomisation à l’argon (solidification de fines gouttes de gaz à haute pression) ou par fusion dans un four à induction sous-vide)

Réussir le recyclage du titane

En septembre 2017, l'ancien actionnaire avait inauguré la première usine de titane aéronautique par recyclage en Europe. Implanté à Saint-Georges-de-Mons dans le Puy-de-Dôme, le site devait produire plusieurs milliers de tonnes de lingots d'alliages de titane chaque année pour répondre à la forte demande des marchés aéronautiques par le biais du recyclage des "chutes massives et copeaux de titane collectés chez les constructeurs aéronautiques et leurs sous-traitants". Une filière intégrée du titane aéronautique offrant une nouvelle voie d'approvisionnement totalement indépendante des fournisseurs existants américains et russes : extraction du minerai et élaboration du titane chez UKTMP au Kazakhstan, forgeage de lingots titane chez UKAD, la filiale conjointe d'Aubert & Duval et d'UKTMP; matriçage de pièces chez Aubert & Duval, finition chez MKAD, puis recyclage des chutes et copeaux chez EcoTitanium. Une ambition d'autant plus vitale depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.