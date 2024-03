Au service de la dissuasion et des viseurs stellaires

Arrivée à Sodern en 2016

Succédant à l’IGA (2S) Franck Poirrier, qui a occupé cette fonction durant 19 ans, l’ICA Vincent Dedieu a été nommé en juillet dernier président-directeur général de Sodern, filiale d’ArianeGroup spécialiste mondiale de l'analyse neutronique et des viseurs stellaires pour satellites.

Il y était entré en 2016 comme directeur de la stratégie et de l’innovation, et était devenu deux ans plus tard directeur général adjoint et directeur des opérations.

En 2022, il avait activement participé à la mise en place de la nouvelle organisation de l’entreprise.

Double formation et début de carrière à la DGA

Vincent Dedieu bénéficie d’une double formation : il est ingénieur du traitement du signal, diplômé de Télécom Paris en 2004, et est titulaire d’un master en économie industrielle de l’Université Paris Dauphine, décroché en 2004.

Avant Sodern, il avait travaillé douze ans pour la Direction générale de l’armement (DGA) – comme architecte technique sur les programmes de missiles, comme chef de cabinet du directeur du développement international puis comme directeur des programmes export.

Un coup de cœur et un tournant

En 2016, Vincent Dedieu avait été rapporteur pour le rapport parlementaire de Geneviève Fioraso sur la filière spatiale.

« Je me suis alors confronté à la culture du spatial, raconte-t-il. Ce fut un coup de cœur et un tournant. Cette expérience m’a permis de découvrir ce secteur que je ne connaissais pas vraiment, mais qui me permettait de rejoindre une passion de jeunesse. J’ai eu envie de continuer, et Sodern m’offrait en plus la possibilité de continuer à œuvrer pour la dissuasion. J’ai donc franchi le Rubicon en rejoignant le secteur privé. »

Très sportif (ancien cadet au rugby, il pratique régulièrement le football, le tennis et la course à pied), ce père de trois enfants défend les valeurs du collectif et du dépassement de soi.

Tout en s’insérant dans la continuité de l’histoire de Sodern, il veut profiter de l’émergence du nouveau monde spatial pour poursuivre la croissance et le développement de l’entreprise.

Bio express

1981 : naissance à Mont-de-Marsan (Landes)

2005-2016 : ingénieur de l’armement à la DGA

2016 : entrée à Sodern comme directeur de la stratégie et de l’innovation

2023 : président-directeur général de Sodern