Au salon MAKS de Moscou, Téhéran présente son drone de reconnaissance rapide, le MOBIN

Téhéran a suscité un véritable buzz au sein des journalistes russes en présentant son drone de reconnaissance rapide, le Mobin. Confondu avec un missile de croisière en raison de ses performances, le Mobin serait en effet capable d'assurer des missions de cartographie 3d et de reconnaissance de formes en profondeur à une vitesse de 950 km/h pendant 45 minutes.

Selon les représentants iraniens sur place, le Mobin aurait débuté son déploiement opérationnel et ses performances seraient rendus possibles grâce au développement local d'un radar altimétrique et du réacteur Toloo-4. En outre les experts iraniens auraient accorder une attention particulière aux qualités de furtivité de ce drone.

Le Mobin serait capable d'opérer de 1700 à moins de 3m d'altitude...

A Moscou, Ygb