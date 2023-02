Atterrissage d'urgence pour un Airbus A320 d'IndiGo

L'avion a atterri en toute sécurité

L'avion a atterri en toute sécurité, sans qu'aucun blessé ne soit signalé parmi les passagers et l'équipage. La compagnie aérienne a activé un appareil de remplacement, un autre Airbus A320-200neo, immatriculé VT-IVI. L'Airbus A320neo, âgé de presque cinq ans, avec les 122 passagers et les six membres d'équipage, a décollé d'Amritsar à 22:23 UTC 19:37 UTC (01:08 heure locale) le 6 février, et a atterri à l'aéroport international Netaji Subhas Chandra Bose (CCU) de Kolkata à 21:38 UTC (3:09 heure locale), accumulant un retard de deux heures et 19 minutes.

L'Airbus A320neo en question

Le 15 octobre 2020, IndiGo, la compagnie aérienne à bas coûts indienne, a reçu l'Airbus A320neo impliqué dans l'incident. L'avion, immatriculé VT-ISE, avait effectué son premier vol le 24 juin 2020 et avait presque trois ans. L'avion a une configuration de cabine typique des transporteurs à bas coûts (LCC), c'est-à-dire une cabine tout-économique comprenant 186 sièges avec un pas de siège de 30 pouces.