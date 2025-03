ATR voit un marché pour 25 ATR 72-600 au Vietnam

Vietnam : 90 % du trafic intérieur concentré sur 10 aéroports

"Actuellement, 90% du trafic intérieur est concentré sur seulement 10 des 22 aéroports du pays, laissant de nombreux aéroports régionaux sous-utilisés. Par ailleurs, 25 % des vols intérieurs couvrent des distances inférieures à 300 milles nautiques (555 kilomètres), mais sont assurés par des avions plus gros, limitant l’efficacité en termes de coût et de fréquence", constate une étude menée par ATR en collaboration avec le cabinet de conseil en transport vietnamien TEDI (Transport Engineering Design Inc.).

« L’aviation régionale a le potentiel d’améliorer considérablement la connectivité au Vietnam. En complétant les transports terrestres, elle peut améliorer la mobilité, renforcer un réseau de villes secondaires et permettre à un plus grand nombre de communautés de bénéficier de la croissance économique du pays. Elle permettra également d’optimiser l’utilisation des aéroports régionaux existants», a souligné Jean-Pierre Clercin, directeur des Ventes pour la région Asie-Pacifique d'ATR lors de la présentation de l'étude à Hanoi et à laquelle était présent Business France.

87 lignes intérieures de moins de 555 km non exploitées

Outre le fait que l'exploitation de 25 % des vols intérieurs couvrant une distance inférieure à 555 km (300 nm) n'est pas optimisée car utilisant des appareils de type Airbus A320 ou Boeing 737, l'étude a également permis d’identifier que sur les 149 liaisons intérieures dans un rayon de 555 km pas moins de 87 de ces routes "présentent un potentiel de trafic mais ne sont pas desservies", faute d'appareils adéquats au volume de trafic et à la distance franchissable. D'où, selon l'étude, un besoin pour une flotte de 25 ATR 72-600. Vietnam Airlines fut dans le passé un gros opérateur d'ATR 72-200.

Le Vietnam veut passer de 22 à 30 aéroports commerciaux d'ici 2030

D'autant que le gouvernement vietnamien a le projet "d’étendre le réseau d’aéroports commerciaux agréés de 22 à 30 d’ici 2030", rappelle l'étude. Une extension du réseau d'aéroports multipliera logiquement les liaisons aériennes entre eux et génèrera des besoins en avions. Le tout porté par une augmentation de plus de 20 % des voyages aériens intérieurs prévue au cours de la période 2023-2027, rappelle l'étude.