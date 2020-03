ATR poursuit sa logistique MRO avec DHL Supply Chain

Logistique MRO

ATR a décidé de renouveler son contrat logistique MRO avec DHL Supply Chain. Ce renouvellement concerne la gestion de l'ensemble des opérations liées à ses activités d’entreposage et ses activités de préparations de commandes pour les pièces détachées à destination des compagnies aériennes clientes d’ATR. DHL s’appuie sur trois plateformes logistiques pour assurer une distribution optimale des pièces détachées : un entrepôt DHL central situé à Bonneuil (région parisienne) ; et deux hubs DHL régionaux pour les régions Etats-Unis et Asie-Pacifique situés respectivement à Miami (Etats-Unis) et à Singapour.

Réalité augmentée

Dans le cadre du nouveau contrat, DHL Supply Chain a proposé à ATR de moderniser les opérations en intégrant de nouvelles techniques de stockages pour maximiser l’espace, en intégrant de la technologie RFID pour faciliter les processus de réception et de gestion de stock puis en intégrant l’utilisation de la technologie de réalité augmentée pour le dimensionnement du packaging. Le partenariat entre DHL Supply Chain et ATR couvre la gestion des stocks, le contrôle qualité, le kitting (assemblage de composants), la distribution internationale des pièces détachées et les activités liées aux flux de réparation pour lesquelles une très grande réactivité est exigée. DHL assure également la gestion des douanes import/export pour les pièces et les équipements, en collaboration avec DHL Global Forwarding.