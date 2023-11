ATR file vers les 40 ventes fermes en 2023

Dix ATR 72-600 de plus pour le loueur Abelo

Le loueur Abelo, basé en Irlande et soutenu par des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P., passe commande auprès d'ATR pour 10 ATR 72-600 fermes auxquels s'ajoutent dix options. Le protocole d'accord se transformera très vite en contrat. En juillet 2022, Abelo avait en effet pris commande de 10 ATR 72-600 et confirmé un contrat portant sur 10 ATR 42-600S – la version à décollage et atterrissage courts. Abelo prendra livraison de son tout premier ATR neuf avant la fin de l’année dans le cadre de la commande passée en 2022, les livraisons des dix ATR 72-600 supplémentaires s’échelonneront entre 2026 et 2028.

Vers les 40 ventes fermes en 2023

Avec cette nouvelle commande, ATR s'achemine vers les 40 ventes fermes sur l'ensemble de l'année. Le constructeur a désormais engrangé 36 ventes fermes depuis le début de 2023 auxquelles s'ajoutent 14 options. Aux 22 ventes et 2 options dévoilées lors du dernier Salon du Bourget se sont en effet ajoutés les 2 ATR 72-600 supplémentaires acquis par Air New Zealand et assortis de 2 options. Puis, Maldivian Airlines commandait 2 ATR 42-600.

Les livraisons d'ATR remontent aussi

Autre signe positif d'un marché du transport aérien régional qui reprend de la vigueur, ATR prévoit de livrer 40 avions neufs en 2023 après avoir livré 25 avions neufs et 11 d'occasions en 2022. Le constructeur table sur 50 livraisons en 2024 et vise un objectif ambitieux de 80 livraisons annuelles à partir de 2026.