ATR fait ses débuts sur le marché kenyan

Premier ATR en service commercial au Kenya

ATR vient d'entrebâiller la porte du marché kenyan avec un ATR 72-500 cargo placé, via le loueur Abelo, auprès de l'opérateur Renegade Air. "Grâce à ses performances et à sa fiabilité, à sa capacité à opérer dans des environnements chauds et élevés, à partir de pistes non revêtues et à accéder aux aéroports les plus isolés, cet appareil devrait renforcer la capacité de Renegade Air à transporter rapidement des marchandises sur des routes nationales et régionales, en soutenant diverses industries telles que l’e-commerce, les produits pharmaceutiques et les denrées périssables", souligne le constructeur franco-italien.

Un paquet de Dash 8 à remplacer

Une première étape pour ATR. Renegade Air a d'autres Fokker 50 à remplacer à terme. Mais, pas seulement. Le Kenya est aussi l'un des pays du Dash 8 dans ses différentes versions. Renegade Air en exploite d'ailleurs deux. Et la compagnie aérienne n'est pas la seule. Skyward Express, par exemple, compte quatre Dash 8 et cinq Fokker 50 en flotte. Autres gros opérateurs de Dash 8 : 748 Air Services (neuf), JamboJet (sept Dash 8-400), Blue Bird (cinq). Suivent DAC East Africa (trois), Air Kenya (deux) et SafariLink, Airwork Kenya, Dragonfly, EastAfrican. Même la Force aérienne du Kenya compte deux Dash 8. Egalement à remplacer une dizaine de Fokker 50, en plus de ceux de Renegade Air et de Skyward Express, et notamment ceux de Buff Air Services, Freedom Airlines Express, I-Fly Air, Jetlite Air et Jetways Airlines.

La Tanzanie a fait le choix de l'ATR dès 2006

Si le Kenya est l'autre pays du Dash 8, la Tanzanie a fait le choix de l'ATR dès 2006 avec désormais cinq ATR 72-500 et trois ATR 42-500 en flotte chez Precision Air, rejoints depuis 2011 par un ATR 42-600. Precision Air a été la première à mettre en service l'ATR 42-600 en service dans le monde.