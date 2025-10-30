Atomic-6 lance une « armure » de protection des engins spatiaux
Atomic-6 lance une « armure » de protection des engins spatiaux
© Atomic-6
Pierre-François Mouriaux
Propos recueillis par Remy Decourt

publié le 30 octobre 2025 à 13:35

1468 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Atomic-6 lance une « armure » de protection des engins spatiaux

Aux États-Unis, la startup Atomic-6, fondée en 2018, a récemment fait un bond en avant dans la protection des engins spatiaux et des astronautes en réponse à l'augmentation alarmante des débris spatiaux. Elle a dévoilé Space Armor, une nouvelle génération de tuiles, qu’elle présente comme révolutionnaires, offrant une solution innovante face à cette menace grandissante.

Un environnement risqué pour les satellites et les astronautes

Atomic-6, leader dans la fabrication de composites avancés pour la mobilité, a dévoilé un produit novateur de protection destiné aux engins spatiaux et aux astronautes : des tuiles anti-débris orbitaux, baptisées Space Armor. Ces tuiles révolutionnaires allient résistance aux impacts et perméabilité aux

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
L'Eurodrone à terre, Gassilloud ajoute ses critiques
Défense

L'Eurodrone à terre, Gassilloud ajoute ses critiques

Pas formellement abandonné par la France mais désormais il ne figure « plus dans la liste des priorités » selon la formule du major général de l'armée de l'air et de l'espace : l'Eurodrone d'Airbus es ...

Le X-59 QueSST a réalisé son tout premier vol
Industrie

Le X-59 QueSST a réalisé son tout premier vol

C'est en toute discrétion ou presque, le 28 octobre 2025, que le démonstrateur X-59 a décollé pour son vol inaugural, restant actuellement et comme prévu dans le domaine de vitesses subsoniques. Ce pr ...

Tribune : Peut-on encore opérer dans l’orbite saturée sans simulation numérique ?
Espace

Tribune : Peut-on encore opérer dans l’orbite saturée sans simulation numérique ?

James Woodburn est expert émérite AGI chez Ansys, entité de Synopsys. Il s’intéresse ici au rôle stratégique de la simulation numérique pour garantir la sécurité, la viabilité et la performance des op ...

Pierre-François Mouriaux
Propos recueillis par Remy Decourt
30/10/2025 13:35
1468 mots

Espace

Atomic-6 lance une « armure » de protection des engins spatiaux

Aux États-Unis, la startup Atomic-6, fondée en 2018, a récemment fait un bond en avant dans la protection des engins spatiaux et des astronautes en réponse à l'augmentation alarmante des débris spatiaux. Elle a dévoilé Space Armor, une nouvelle génération de tuiles, qu’elle présente comme révolutionnaires, offrant une solution innovante face à cette menace grandissante.

Atomic-6 lance une « armure » de protection des engins spatiaux
Atomic-6 lance une « armure » de protection des engins spatiaux

Un environnement risqué pour les satellites et les astronautes

Atomic-6, leader dans la fabrication de composites avancés pour la mobilité, a dévoilé un produit novateur de protection destiné aux engins spatiaux et aux astronautes : des tuiles anti-débris orbitaux, baptisées Space Armor. Ces tuiles révolutionnaires allient résistance aux impacts et perméabilité aux radiofréquences (RF), servant ainsi de bouclier efficace tout en maintenant

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

L'Eurodrone à terre, Gassilloud ajoute ses critiques
Défense

L'Eurodrone à terre, Gassilloud ajoute ses critiques
Le X-59 QueSST a réalisé son tout premier vol
Industrie

Le X-59 QueSST a réalisé son tout premier vol
Tribune : Peut-on encore opérer dans l’orbite saturée sans simulation numérique ?
Espace

Tribune : Peut-on encore opérer dans l’orbite saturée sans simulation numérique ?