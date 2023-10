Armes contre Israël : qui alimente l’arsenal du Hamas ?

Des roquettes, des fusils d’assauts et des drones. Un arsenal relativement simple qui a pourtant permis au Hamas de mener une attaque frontale sur le sol israélien le samedi 7 octobre. Depuis sa création en 1991, le groupe terroriste connait un flot ininterrompu d’approvisionnement en armes et munitions, lui permettant notamment de tirer des roquettes depuis la bande de Gaza. Les forces de défense d’Israël, Tsahal, estiment que près de 2 500 roquettes ont été lancées lors des premiers jours du conflit opposant de nouveau l’Etat hébreux aux Brigades al-Qassam (branche armée du Hamas). Ces deniers annoncent quant à eux en avoir tiré le double sur la seule journée du 7 octobre, tout en lançant une offensive sans précédent , provoquant la mort d’au moins 1 300 civils israéliens, ainsi que la destruction de plusieurs chars d’assaut Merkava, de bâtiments et des postes d’observations. Outre les assaut terrestres largement documentés, l’utilisation pour la première fois de paramoteurs est également à souligner, une telle pratique n’ayant été jusqu’alors observée qu’à l’entraînement chez les gardiens de la révolution iranienne.

Des missiles « faits-maison »

Les armes commencent à affluer dans la bande de Gaza à la fin de la seconde intifada en 2005, sous l’impulsion du Hamas et avec le soutien appuyé de l’Iran. Au début des années 2010, le Printemps arabe provoque l’éclatement de guerres civiles dans de nombreux pays de la région, accroissant la circulation d’armes dans tout le Moyen-Orient et au Levant, de la Syrie au Yémen.

Plusieurs voies d’acheminement existent pour fournir aux terroristes du Hamas leur arsenal : réseaux de galeries souterraines s’étirant parfois sur des kilomètres, itinéraires maritimes permettant d’accoster sur les rives de l’enclave, mais aussi production locale à partir de matériaux de récupération. Sur les images de l’attaque disponibles, on remarque que les assaillants sont armés d’armes variées fabriquées à l’étranger, telles que des missiles antichar Kornet russes, des fusil d’assaut AKM soviétiques ou des AK-103 plus récents.

Le Hamas dispose aussi de plusieurs types de drones-kamikaze à aile fixe, les Zouari d’environ 2m d’envergure et produits localement, et les Shahab dotés d’une tête explosive de 5,5 kg, déclinaison locale d’un drone iranien plus connus sou le nom « Qasef » que lui ont donné les rebelles Houtis.

L’artillerie et les roquettes sont également mis en œuvre, avec des mortiers iraniens M48 de 120mm de diamètre, de roquettes Grad de 122mm habituellement tirées depuis les lances-roquettes multiples BM21, mais aussi et surtout la roquette Qassam, l’une des armes les plus utilisées du Hamas. Rustique et peu chère, elle est assemblée à partir de tuyaux du réseau d’alimentation en eau de la bande de Gaza (réseau en partie financé par l’Union européenne), sa charge explosive provient du détournement d’engrais et sa propulsion est assurée grâce à un mélange de sucre et de potassium. La Qassam est aussi peu fiable que sa fabrication le laisse deviner, mais ses sites de lancement sont de taille très réduite et éphémères, les rendant difficiles à détruire. L’Iron Dome israélien, système de défense développé pour faire face à cette menace, s’avère redoutablement efficace pour stopper ces roquettes bon marché, mais chaque missile de défense coûterait 50.000$, rendant la course aux volume difficile et onéreuse pour Israël.