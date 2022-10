Armée de l'Air : le premier Pilatus PC-21 Block 6 à Cognac en décembre

9 Pilatus PC-21 Block 6 entre décembre 2022 et mars 2023

L'école de l'aviation de chasse recevra en décembre le premier des 9 Pilatus PC-21 Block 6 permettant de parachever la modernisation de la formation des pilotes de chasse de l'Armée de l'Air et de l'Espace (et pour une partie du cursus, de la Marine). Le dernier appareil serait livré en mars. Le volume de PC-21 acquis correspond à la charge de formation qui était réalisée auparavant à l'escadron de transformation opérationnelle (ETO) de Cazaux, sur Alpha Jet.

Déjà 17 PC-21 livrés sur la base aérienne 709 de Cognac

Le block 6 viendra compléter les 17 PC-21 déjà livrés par Babcock sur la base aérienne 709 de Cognac, avec un système complet de simulation. Il comprendra deux bidons de voilure, la capacité d'emport de jumelles de vision nocturne (JVN) et l'intégration du bull's eye (le point de référence, dans les missions air-sol) dans les écrans.

Faire travailler les jeunes pilotes sur des configurations différentes

L'ajout des bidons ne vise pas forcément des vols forcément plus longs qui déstabiliseraient le cursus de formation (qui comporte des vols thématiques sur des durées prédéfinies) mais plutôt à faire travailler les jeunes pilotes sur des configurations différentes, les intégrer dans leur tour avion et leur préparation de mission, etc. La capacité JVN était déjà permise par le traitement de la planche de bord mais n'était pas pratiquée faute d'espace de rangement à bord.