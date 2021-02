Armée de l'Air : vers un dernier retrofit des Gabriel

En attendant les Dassault Falcon Archange

Les deux C-160G Gabriel, opérés par l’escadron « Dunkerque » d’Evreux, vont subir un dernier rétrofit avant le retrait de service. Cette ultime opération est sensée leur permettre de durer au-delà de 2025, la date de retrait qui était initialement envisagée, et qui, on le sait désormais, ne sera pas tenue, à quelques années près. Leur relève doit être assurée par les trois Archange, co-développés par Dassault Aviation et Thales. Les deux appareils recevront des améliorations dans les interfaces homme-machine et les capacités de recueil de l’appareil.

Un retrofit confié à l'AIA de Clermont-Ferrand ?

C’est l’AIA de Clermont-Ferrand qui est traditionnellement chargé de ces opérations de rétrofit (comme d’entretien). On ignore, à ce stade, si ce sera encore le cas. Il est, en tout état de cause, le dernier industriel à travailler sur les Transall. Les deux Gabriel sont entrés en service en 1989 et tutoieront donc les 40 ans de service, à leur retrait. Ils ont été de toutes les opérations extérieures majeures depuis la guerre du Golfe, notamment dans les Balkans, en Afghanistan. En Libye, ils ont pris une nouvelle dimension, confirmée au Sahel puis au Levant.

Des Gabriel aux frontières russes

Les C-160G Gabriel sont néanmoins régulièrement aperçu aux frontières russes, comme d’ailleurs les Mirage 2000D qui ont repris la mission ROEM aux Mirage F1CR, en emportant le pod Astac. L’escadron dispose désormais de ses propres Transall ravitailleurs (également utilisables pour d’autres missions) et de quatre ALSR (avions légers de surveillance et de renseignement) dont deux postés à Barkhane. Des ALSR dont certains répondent au doux nom de Vador.