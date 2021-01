Armée de l'Air : surplus à saisir

Une vingtaine de Mirage F1 sur le marché

Après avoir bien vendu ses deux Airbus A340 aux enchères en décembre dernier, et revendu le lundi 25 janvier à la Grèce 12 avions de combat Dassault Rafale dotés d’un bon potentiel, l’Armée de l’Air et de l'Espace veut aussi liquider les derniers aéronefs en fin de vie présentant encore de l’intérêt pour les brokers, voire pour des utilisateurs. C’est le cas pour un peu moins d’une vingtaine de Mirage F1 dispersés encore un peu partout, notamment à Rochefort pour l’instruction. Ils seront remplacés par un nombre plus réduit d’avions plus modernes et non revendables, sans doute des Mirage 2000NK3 et des Alpha Jet.

Demande sur l'Alpha Jet

Ces derniers sont aussi sur le début de la fin de leur vie (notamment après leur retrait de l’école de l’aviation de chasse, remplacés par des PC-21), et eux aussi devraient faire l’objet de reventes à l’international, l’appareil étant notamment utilisés au Canada par Top Aces qui a racheté cet été 25 Alpha Jet belges. La société disposait déjà d’une vingtaine d’Alpha Jet A allemands. Ces reventes sont à la fois la conséquence de la préoccupation de désormais valoriser tout ce qui peut l’être dans l’Armée de l’Air et de l’Espace, mais aussi de la fermeture de l’entrepôt de Châteaudun, puisque la base va être rendue cet été à la communauté d’agglomération.

Quatre Mirage IV au tronçonnage

Quatre Mirage IV y sont actuellement encore en cours de tronçonnage, reliquat d’une impressionnante escadre d’appareils en tous genres. Les appareils en état stockés, eux, avait quitté le site depuis l’été dernier, le dernier appareil a décollé était un Alpha Jet, en septembre. Les enlèvements d’épave ont été réalisés sur un contrat de la DMAé par Veolia. Encore 140 aviateurs travaillent sur le détachement Air. Il ne restera pour seul témoin d’une présence Air que la piste, et le conservatoire Canopée dont a été retiré le Jaguar A91 pour affectation au Musée de l’Air et de l'Espace où il a été présenté il y a quelques jours.