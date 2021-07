Armée de l’Air: 2 contrats d'acquisition de drones armés en moins de 72 h 

2 contrats en 72h

Entre le 28 juin et le 1er juillet Paris a procédé en deux fois, à l'acquisition de 2 systèmes MQ-9B Reaper supplémentaires (6 drones) selon la procédure FMS pour un total de 158,84 M$. A partir du 29 mars 2024, la France disposera donc de 18 Reaper armés (contre 275 pour les Etats-Unis). Une capacité qui a longtemps fait débat sous la présidence de François Hollande. L'IRIS, avait d'ailleurs été mandaté pour procéder discrètement à un sondage auprès des principaux leaders d'opinion Français. Ceux-ci ne se seraient pas opposés dans leur grande majorité à l'emploi des drones armés, mais sous la condition que les ressortissants français, même djihadistes, ne soient pas ciblés.

18 Reaper en 2024

En 2019, l'AAE avait lancé la modernisation de ses 6 Reaper Block 1 au standard Block 5, ainsi que leur armement avec des bombes à guidage laser GBU-12 et des missiles Hellfire. Le Block 5 offre un bus qui devait permettre de "franciser" les Reaper. Une perspective qui avait débloqué à l'époque l'opposition des industriels à cette acquisition non européenne. Mais très vite le projet de pod SIGINT développé par Thales DMS, déjà très impliqué sur le programme des avions ISR Vador, avait dû s'incliner devant l'urgence opérationnelle. Avec pour conséquence l'acquisition en FMS d'une solution américaine disponible sur étagère et réalisée en moins de 8 mois par L3Harris et GA-ASI. Ce pod situé sous les ailes permettant de réaliser des interceptions électroniques, mais aussi de géolocaliser les sources d'émission. Une capacité devenue nécessaire dans la BSS depuis l'arrivée des djihadistes dans les zones forestières qui tiennent en échec les capacités d'imagerie classiques.

Indispensable au Sahel

Arrivé à Niamey en 2014, le Reaper a suppléé au Harfang en fournissant une autonomie plus importante pour les missions ISR, un coût d'acquisition inaccessible aux industriels européens, une fiabilité supérieure aux Heron Israéliens. et une capacité à être armé. Dès lors, en complémentarité avec les commandos du COS et les Mirage 2000D, il s’est révélé indispensable pour la recherche et le ciblage à longue portée (jusqu'à plus de 1850 km) des groupes armées terroristes (GAT). Le Harfang d'Airbus avant son retrait, permettait lui d'assurer les missions de protection des troupes déployées au sol. A terme, le Reaper sera remplacé par l’Eurodrone qui promet, grâce à ses capacités d'emport, de pouvoir embarquer des capteurs ISR aux performances analogues à ceux dont sont dotés les satellites de reconnaissance. Toutefois pour le moment son armement ferait encore l'objet de discussions entre Paris et Berlin.