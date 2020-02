ARIS par SOGECLAIR aerospace : la réalité augmentée au service du contrôle qualité.

Depuis quelques temps, la réalité augmentée a trouvé sa place dans de nombreux secteurs : les jeux vidéo, le tourisme, mais également dans l’industrie aéronautique où elle se développe de plus en plus. Cette technologie de pointe se définit par l’intégration d’éléments virtuels en 3D (en temps réel) au sein d’un environnement réel.

SOGECLAIR aerospace, en tant qu’entreprise leader dans le secteur, a compris les enjeux d’une telle technologie. Partenaire depuis 2018 de l’entreprise DIOTA, spécialisée dans les solutions d’optimisation des processus par la continuité numérique, intégrant notamment la réalité augmentée, SOGECLAIR aerospace a développé le projet ARIS (Augmented Reality Inspection Solution).

ARIS est une solution de réalité augmentée qui relie les mondes numérique et physique grâce à sa technologie inégalée. Elle s’intègre directement et en toute sécurité dans les environnements et les outils logiciels standards de l’industrie. L’objectif de ARIS consiste à superposer les informations des maquettes 3D afin d’effectuer une vérification de présence des supports fixes, permettant à l’opérateur d’effectuer des contrôles qualité, avec une précision allant jusqu’à 1mm.

SOGECLAIR aerospace, travaillant avec un grand constructeur aéronautique européen, a été plus loin et a bâti une solution complète qui fonctionne même sans données 3D, avec les mêmes résultats. En effet, des dessins 2D peuvent être transformés directement en réalité augmentée : le système compare un jumeau virtuel en 3D de l’aérostructure à la réalité en le superposant à la pièce réelle.

Grâce aux compétences solides de SOGECLAIR aerospace en matière de conception, de gestion de configuration et d’ingénierie de fabrication, ARIS a été développé pour aider l’industrie aéronautique à atteindre ses objectifs de croissance solide. Cette solution peut évidemment servir à d’autres applications industrielles.

Chez SOGECLAIR aerospace, nous pensons que la transformation numérique ne consiste pas à remplacer l’opérateur, mais plutôt à renforcer ses capacités à prendre les meilleures décisions, en mettant à sa disposition toutes les informations nécessaires.