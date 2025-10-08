ArianeGroup et la Sabca signent un contrat pour la production supplémentaires d'actionneurs d'Ariane 6

Réservé aux abonnés
ArianeGroup et Sabca ont signé un contrat de 85 millions d’euros pour la production d’actionneurs. Ceux-ci sont utilisés pour guider avec précision l’orientation des tuyères des boosters et moteurs lors des vols d’Ariane 6. Cette signature est une ligne de plus dans l’histoire spatiale de l’industriel belge.
Ce 6 octobre, ArianeGroup a signé un contrat avec l'entreprise belge Sabca pour la production de systèmes d'orientation de poussée pour le lanceur Ariane 6. Ces systèmes font partie des quelques composants mobiles d'Ariane 6 et permettent de modifier avec précision la trajectoire prise par le lanceur, comme expliqué par Mathieu Claeys, design manager des systèmes
