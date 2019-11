Ariane 5 lancera le satellite de télécommunications Measat 3d en 2021.

Arianespace et l’opérateur de satellites de télécommunications malaisien Measat Satellite Systems Sdn. Berhad ont annoncé le 21 novembre la signature d’un contrat de services de lancement pour le satellite de télécommunications multi-missions Measat 3d (Malaysia East Asia Satellite 3d).

Measat 3d a été construit par Airbus Defence and Space à partir d’une plateforme Eurostar E3000.

Il aura une masse au décollage de 5 734 kg et une durée de vie opérationnelle de 19 ans.

Measat 3d sera placé sur une orbite de transfert géostationnaire en 2021 par un lanceur Ariane 5, mis en œuvre depuis le Centre spatial guyanais.

Il rejoindra les satellites Measat 3a (lancé en juin 2009) et 3b (lancé en septembre 2014) sur la position 91,5 degrés Est, afin de remplacer ou renforcer certaines capacités satellitaires couvrant la Malaisie, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Missions.

Selon le communiqué d’Arianespace, Measat 3d est équipé de charges utiles en bande C et Ku destinées à des services de télécommunication comme la télévision directe, ainsi que d’une charge utile haut débit en bande Ka pour la connectivité Internet. Il répondra aux besoins croissants des réseaux mobiles 4G et 5G en Malaisie, et offrira des capacités de diffusion supplémentaires pour des services vidéo en HD, 4K et à terme 8K dans la région Asie-Pacifique, tout en renforçant les capacités de redondance existantes.

Measat 3d transportera également une charge utile de navigation en bande L pour l’opérateur de satellites coréen Kt Sat dans le cadre du système coréen Kass (Korea Augmentation Satellite System).

Créé en 1993, Measat est aujourd’hui le premier opérateur de satellites de télécommunications malaisien. Il dispose d’une flotte de cinq satellites géostationnaires qui desservent l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe et l’Australie.