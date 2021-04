Argentine: B737-700 et soufflet diplomatique

Formation

C’est au cours d’une cérémonie qui se tenait le 30 mars dernier dans les locaux du Centre de formation des pilotes argentin qu’une trentaine de membres du personnel naviguant se sont vu remettre leur certificat de formation. Signe de l’importance donné à l’événement, le ministre de la Défense argentin et le chef d’Etat-Major de l’Armée de l’air (Fuerza Aérea Argentina) étaient présents. Pour se former au maniement du B737-700, le personnel naviguant s’est entraîné pendant un ans sur un simulateur de vol de classe D de la compagnie aérienne argentine Aerolinas Argentinas. Onze pilotes, huit assistants cargo et neuf membres d’équipage ont suivis la formation

Travaux de peinture et mini-crise diplomatique potentielle

L’avion est actuellement repeint en gris au Mexique. Mais le Royaume-Uni pourrait ne guère apprécier le nom donné à l’appareil : « Islas Malvinas ». Iles Malouines, en référence à l’archipel revendiqué par l’Argentine, et contrôlé par le Royaume-Uni. Une revendication qui avait abouti, en 1982, à un conflit armé entre les deux pays et la défaite des troupes argentines.

Livraison à l’Argentine

Le 737 arrivera en Argentine entre le 17 et 21 avril prochain. Il entrera en service auprès de la 1ère brigade aérienne (I Brigada Aérea) dont la base est à Buenos Aires. Le parc d'appareils de transport de cette brigade déjà des KC-130H Hercules et des C-130H Hercules, ainsi que des Cessna 182.