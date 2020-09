Archives numériques : crash d'un A400M, aviation d'affaires, les Emirats viseront Mars, dans Air&Cosmos 2453 du 15 mai 2015

Achetez puis lisez Air&Cosmos 2453 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2453 du vendredi 15 mai 2015 :

Dossier EBACE 2015

Soutien clients : le défi de l’internationalisation

Moteurs pour jets d’affaires : hautes performances

TBM face à Pilatus : quand les Européens se partagent le marché

À LA UNE :

Crash de l’A400M

Le drame

Retour sur le programme : péripéties et rebondissements

Défense

Ravitaillement en vol : l’Europe cherche des solutions

Entreprises et marchés

Airbus soigne son service clients

Rossi Aero réorganise

Aerotec Group s’ouvre au civil

Programmes et développement

Dernière ligne droite pour le H-160

Transport aérien

Flamboyant trimestre pour le transport aérien US

Espace

Exploration planétaire : les Emirats viseront Mars

Proba V : contrôleur aérien sur orbite

Airbus signe le premier contrat pour Sentinel 6