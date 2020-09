Archives numériques : Airbus Helicopters révèle le H160, JEC Composites, dans Air&Cosmos 2443S du 6 mars 2015

Achetez puis lisez A&C 2443S sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2443S du 6 mars 2015

A LA UNE : Heli-Expo 2015, Airbus Helicopters dévoile le H160 + vu à Heli-Expo 2015 : Bell 407, PW210, EC175, etc…

ENTREPRISES & MARCHES

Le groupe Airbus surfe toujours sur le civil

Safran a déjà rapporté 2 Md€ à l’Etat

Precicast reste dans le coeur des moteurs

Révolution industrielle chez Daher

Microtech et Arck Electronique fusionnent

Dossier JEC COMPOSITES Europe Show : les nouveautés + les réacteurs adoptent les composites thermostructuraux

PROGRAMMES & DEVELOPPEMENT

Le Neuron termine ses essais

DEFENSE

Le Salon IDEX confirme son statut

IDEX-UMEX : les drones en vedette

A400M : toujours dans le brouillard

TRANSPORT AERIEN

Rentabilité des compagnies aériennes : un nouvel âge d’or

Sesar bientôt à l’heure du déploiement

Aer Lingus : la vente loin d’être bouclée

Superjet 100 : VLM devra attendre

ESPACE

L’observation spatiale, une priorité européenne

Bourgeon de station sur l’ISS

Moscou renoue avec l’observation à champ large

Crise en Ukraine : désastre et conséquences