Après 4 ans de restriction, le F-35A peut à nouveau voler dans un orage

En 2020, alors qu'un avion de combat F-35A Lightning II était en cours de maintenance lourde sur la base aérienne de Hill (Utah, États-Unis), les mécaniciens avaient découvert un tube endommagé. Celui-ci faisait partie de plusieurs tubes reliant l'Onboard INert Gas Generation System (OBIGGS) au réservoir de carburant du F-35A. Or, l'OBIGGS est extrêmement important dans le cas où l'avion de combat venait à être foudroyé : il empêche toute explosion en pompant de l'air enrichi en nitrogène directement dans les réservoirs via plusieurs tubes. Or, plusieurs inspections d'autres F-3A ont confirmé des dommages sur ces mêmes tubes. De fait, depuis 2020, et assez ironiquement, le Lightning II (foudre II en anglais) avait pour interdiction de voler à moins de 40,23 kilomètres (25 miles) dans des zones orageuses. A noter que cette interdiction ne concernait que le F-35A, les F-35B et F-35C n'étant pas concerné par ce problème.

Or, ce 1er avril, Breaking Defense annonçait que la restriction imposée au F-35A avait été levée depuis le 19 mars 2024. L'information a été acquise dans une demande d'informations auprès de Russ Goeamaere, responsable affaires publiques du F-35 Joint Program Office (JPO). Ce dernier a ainsi répondu que "les corrections comprenaient une conception matérielle plus robuste de l'OBIGGS ainsi que des mises à jour logicielles." Des essais en laboratoire et en vol ont permis de confirmer la solution appliquée.