Appel d’offres pour la constellation européenne Iris²

Emirates : le retour du Airbus A380 à Christchurch

Emirates relance son service quotidien entre Dubaï et Christchurch via Sydney avec l'Airbus A380, offrant une plus grande souplesse et un plus grand choix aux clients des deux îles néo-zélandaises, tandis que SkyCargo soutiendra à nouveau l'exportation de 15 à 18 tonnes de marchandises quotidiennes à travers le Tasman.