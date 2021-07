Anti-terrorisme: Entraînement russo-algérien en Ossétie du Nord

Entraînement anti-terrroriste

Après plusieurs mois d’échanges, les militaires russes et algériens se sont mis d’accord. Le premier entraînement tactique entre les troupes des deux pays aura lieu en octobre prochain. Il implique 80 militaires des troupes de fusiliers motorisés stationnées dans le Caucase du Nord, et 80 militaires algériens issus des forces spéciales. L’entraînement aura lieu sur la base de Tarskoye, en Ossétie du Nord, et portera sur la recherche, la détection, et la destruction de groupes terroristes.

Coopération internationale

Cet entraînement entre troupes russes et algériennes est une première. Pour 2021, le commandement de la région militaire Sud des Forces armées russes prévoit des entraînements communs avec les armées d’Abkhazie, d’Ossétie du Sud, d’Arménie, de l’Inde, du Kazakhstan, du Pakistan et d’Egypte. La région militaire sud sert de « vitrine », ayant été en première ligne dans les conflits du Caucase (Tchétchénie, Géorgie).

Relations militaires Russie-Algérie

L’Algérie constitue l’un des principaux acheteurs d’équipements militaires russes sur le continent africain. L’armée algérienne qui est l'une des mieux armées du continent africain est essentiellement dotée d'équipements russes pour les opérations aéroterrestres comme 450 chars T-72 modernisés et 500 T-90SA, plus de 204 lance roquettes multiples (Smerch, Grad, SR-5), 141 chasseurs bombardiers (Mig-29, Su-24, Su-30MKI), 14 drones ISR armés (CH-4,Yahbon 40 et 20) et 81 hélicoptères d'attaque (Mi-24 et Mi-28NE).